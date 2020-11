Vidéo : un petit chien extirpé de la mâchoire d'un alligator par un homme

Un Américain a récemment sauvé la vie d'un chien, malencontreusement attaqué par un alligator, alors qu'il se trouvait au bord de l'eau, en Floride. Diffusée sur TikTok, la vidéo de ce courageux sauvetage a fait le tour d'Internet.

Sur les images diffusées sur le compte TikTok de Melissa Chips, l'homme – à moitié immergé dans l'eau – semble se débattre avec un animal, sans que l'on puisse deviner de quoi il s'agit. Ce n'est que grâce aux petits cris du chien attaqué que l'on comprend que ce dernier est prisonnier des crocs d'un alligator.

Il ne faudra d'ailleurs pas plus que quelques secondes au courageux sauveteur pour parvenir à dégager le chien de l'emprise du puissant reptile. Apparemment indemne, la petite victime à quatre pattes a quant à elle pu s'enfuir au plus vite.

Snapping into action! Dramatic moment man dives into a Florida pond and prises an alligator’s jaws open to rescue his small dog

https://t.co/zvXfn6Ma0T pic.twitter.com/WCLXZNRRkX

— Aamir Ghazanfar (@AamirGhazanfarS) November 21, 2020