Coronavirus : des scientifiques suggèrent de fêter Noël en extérieur

Comment fêter Noël en tout sécurité, en pleine pandémie de coronavirus ? Un groupe d'experts britanniques a suggéré une idée ce lundi : organiser des célébrations «alternatives», en extérieur, qui prendraient la forme de fêtes de quartier.

Ce groupe, appelé le «SAGE indépendant», créé en mai dernier en réponse au manque de transparence du conseil scientifique conseillant le gouvernement de Boris Johnson sur le coronavirus (le SAGE), appelle en effet à éviter au maximum les rassemblements en intérieur pour les fêtes de fin d'année. Selon la professeure Susan Michie, psychologue comportementale et membre de ce comité, interrogée par The Independent, les données internationales montrent que plus de 95 % des événements «super-propagateurs» se sont déroulés en intérieur.

Cette douzaine d'experts proposent donc d'organiser des événements en ligne, ou bien des célébrations collectives en plein air, «en s'inspirant de la longue tradition de tels événements dans le pays», écrivent-ils dans un document publié lundi sur leur site. Susan Michie suggère dans le Guardian que les gens se retrouvent sur les trottoirs ou les lieux publics, et apportent chacun leur propres boissons, leurs verres et des friandises. Il est plus facile de respecter la distanciation physique, fixée à deux mètres outre-Manche, en plein air, souligne-t-elle.

Rompre l'isolement de certaines personnes

Selon le SAGE indépendant, présidé par David King, ex-conseiller scientifique des Premiers ministres britanniques Tony Blair et Gordon Brown, ces fêtes de quartier en extérieur auraient un autre avantage, social celui-ci : rompre la solitude de personnes isolées socialement qui célèbrent Noël seules habituellement. Ces scientifiques citent les personnes âgées, mais aussi les jeunes de la «génération Y», appelés également les «millennials».

Si jamais les réunions de membres de différents foyers sont autorisées pour les fêtes de fin d'année, le SAGE indépendant appelle à ce que le gouvernement donne des consignes claires aux Britanniques sur la façon de rendre les rassemblements en intérieur «sûrs» (distanciation, aération, hygiène). Il propose également la création d'une «allocation de chauffage», pour permettre aux gens d'ouvrir les fenêtres tout en restant au chaud.