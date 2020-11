DIRECT - Coronavirus : l'Italie franchit la barre des 50.000 morts

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre et jusqu'au 1er décembre minimum.

17h24

L'Italie a franchi ce lundi la barre des 50.000 morts.

17h17

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a assuré que l'issue était "en vue" dans le combat contre le nouveau coronavirus, en annonçant aux députés son plan pour sortir début décembre d'un confinement d'un mois en Angleterre.

"Nous avons franchi une étape et l'issue est en vue. Nous devons résister au virus jusqu'à ce que le dépistage et les vaccins viennent à notre secours et réduisent la nécessité de restrictions", a déclaré le dirigeant conservateur.

16h16

Des premiers tests antigéniques pour dépister le Covid-19 ont été menés lundi dans un lycée parisien, avant d'être déployés dans les jours à venir dans une trentaine de lycées d'Ile-de-France, puis étendus à tout le pays.

"L'idée est de casser la chaîne de contamination mais aussi évoquer les gestes barrières, toujours importants même quand on est testé négatif", a expliqué le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer en déplacement au lycée Emile-Dubois à Paris XIVe où se tenait une opération pilote de tests antigéniques.

16h06

Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD), l'une des plus prestigieuses écoles de théâtre, a décidé d'annuler son concours de recrutement l'an prochain, après une année bouleversée par la crise sanitaire.

"Il s'agit probablement d'une première" dans l'histoire de cette institution dont les origines remontent à 1786, "l'une des rares à organiser un concours chaque année", a souligné lundi une porte-parole du conservatoire auprès de l'AFP.

15h41

La décision d'ouvrir ou non les stations de ski pour les vacances de Noël sera prise "dans les dix prochains jours", a indiqué lundi Matignon à l'issue d'une réunion dans la matinée avec les acteurs du secteur.

"La question" d'ouvrir ou de laisser fermées les stations "n'est à ce jour pas tranchée, les deux options étant encore envisagées compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation sanitaire", a précisé Matignon dans un communiqué.

12h17

Le centre de formation du Dijon FCO (Ligue 1) a été fermé après la détection de plusieurs cas de Covid-19, a-t-on appris lundi auprès du club, confirmant une information du quotidien régional Le Bien public.

Tous les joueurs ont été renvoyés dans leur famille par mesure de précaution, une décision facilitée par l'absence de matches de compétition. Le centre devrait rouvrir la semaine prochaine.

11h01

Le ralentissement industriel dû à la pandémie de Covid-19 n'a pas freiné l'augmentation record des concentrations de CO2, le principal gaz à effet de serre persistant dans l'atmosphère, a indiqué l'ONU lundi. Selon le Bulletin annuel de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a brutalement augmenté en 2019, et la hausse s'est poursuivie en 2020.

08h20

Le vaccin contre la maladie Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford est efficace à 70% en moyenne, selon un communiqué publié lundi. Il s'agit de résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, indique AstraZeneca.

Ce vaccin est pour l'heure moins probant que celui de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%.

08h08

Les employés du plus grand aéroport international de Shanghai (est de la Chine) étaient soumis lundi à un dépistage massif après quelques cas de Covid-19 dans la métropole, liés à des employés du fret aérien.

07h36

Le géant agroalimentaire français Danone, dont les ventes sont malmenées par la pandémie de Covid-19, annonce ce lundi vouloir supprimer jusqu'à 2.000 postes dans ses sièges en France et à l'étranger afin de "simplifier" son organisation et renouer avec la croissance.

"Sur la France, ce sera 400 à 500 personnes", "essentiellement des directeurs, des managers", qui seront concernées par ces suppressions de postes, a précisé à l'AFP le PDG de Danone Emmanuel Faber.

06h01

Face à l'épidémie de Covid-19, 31% des collectivités locales ne disposaient d'aucun outil d'anticipation pour faire face au confinement, selon une enquête menée par le groupe Randstad avec Villes de France, l'Assemblée des communautés de France (AdCF) et l'ANDRH des territoires.

03h21

La plus grande ville du Canada, Toronto, est soumise à partir de lundi à un "confinement" face à la flambée de la pandémie de Covid-19, laquelle frappe encore plus durement les Etats-Unis voisins où les autorités espèrent lancer avant la mi-décembre une campagne massive de vaccination.