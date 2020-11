Espace : quel phénomène pourra-t-on voir à l'œil nu en décembre, pour la première fois depuis le moyen-âge ?

Un cadeau de Noël avant l’heure pour les passionnés d’espace. Au crépuscule du 21 décembre, un phénomène extrêmement rare, qui ne s’est plus produit depuis 1226, pourra être observé à l’œil nu depuis la Terre.

Jupiter et Saturne se rapprocheront tellement l’une de l’autre, qu’il sera possible de croire qu’il s’agit d’une double planète. Au moment du solstice d’hiver, elles ne seront en effet séparées que par un cinquième du diamètre d’une pleine lune, prévient Patrick Hartigan, professeur de physique et d’astronomie, sur phys.org. De quoi se croire dans certaines histoires fantastiques.

«Pour la plupart de ceux qui utiliseront un télescope, chacune de ces planètes et leurs plus grosses lunes seront visibles dans un même champ de vision», prévoit-il même. De quoi avoir dans sa lunette, en plus des géantes Jupiter et Saturne, leurs satellites Europa, Io, Callisto pour l’une, Rhea et Titan pour l’autre.

La dernière fois, c'était au Moyen-âge

Un spectacle extrêmement rare, car si les deux planètes peuvent «s’aligner» environ tous les 20 ans, une proximité aussi infime n’aura plus existé depuis le 4 mars 1226, au Moyen-âge. Pour revoir un pareil spectacle, il faudra ensuite patienter jusqu'au 15 mars 2080, avant d’attendre des siècles et les années 2400, indique le professeur.

Il précise également à ceux qui souhaitent observer les deux planètes en décembre prochain qu’elles apparaitront bas dans le ciel, après le coucher du soleil, pendant près d’une heure. Et si se trouver au niveau de l’équateur sera un avantage pour les examiner plus nettement, elles seront visibles sur l’ensemble du globe. Elles pourront également être aperçues, mais moins «proches» l’une de l’autre, quelques soirs avant et après le lundi 21 décembre.