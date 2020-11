La Chine va lancer une sonde spatiale pour ramener des échantillons de la Lune

L’agence spatiale chinoise a annoncé lancer ce mardi une sonde vers la Lune, afin de récolter des morceaux de roches.

Le lancement de la fusée Longue-Marche 5, qui va propulser la sonde, aura lieu entre 04h et 05h heure locale, soit entre 20h et 21h mardi soir, a indiqué l’agence spatiale. Elle sera lancée depuis le centre spatial de Wenchang, sur l’île de Hainan, au sud de la Chine.

La sonde doit récolter et renvoyer sur Terre des fragments de roche et de la poussière, en creusant jusqu’à deux mètres sous la surface de la Lune. Les échantillons devraient arriver sur Terre courant décembre, et ils permettront aux scientifiques d’en apprendre plus sur l’histoire de cet astre, et d'étudier son ancienne activité volcanique. Selon la revue scientifique Nature, la Chine compte récolter des morceaux de roche d’une surface encore inexplorée.

Cette mission, nommée «Chang’e 5», du nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise, fait partie de l’ambitieux programme spatial de la Chine. C’est la première fois depuis plus de 40 ans qu’une telle mission est en œuvre. En 2019, la Chine avait par ailleurs réussi à se poser sur la face cachée de la Lune, une première mondiale.

La Chine, qui tente de rattraper les États-Unis et la Russie, les deux pays au programmes spatiaux les plus avancés, envisage également de mettre en orbite une nouvelle station spatiale chinoise d’ici 2022, qui pourra accueillir jusqu'à trois taïkonautes.