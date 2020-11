Le vaccin contre le coronavirus obligatoire pour prendre l'avion ?

Avant de prendre l'avion, il fallait jusqu'à présent penser à se munir de son billet et de son passeport. En 2021, il faudra sans doute aussi penser à son attestation prouvant que l'on est vacciné contre le coronavirus.

Si cette possibilité avait déja été évoquée, elle a pris de la consistance ce lundi, via le PDG de la compagnie aérienne australienne Qantas.

«Concenant le passagers internationaux, nous demanderont aux gens de se faire vacciner avant de monter à bord de l'avion, a affirmé Alan Joyce dans l'émisison 'A current affair'. Certainement, pour les voyageurs internationaux arrivant ou les personnes quittant le pays, nous pensons qu'il s'agit d'une nécessité.»

Le PDG avait déja averti à plusieurs reprises que les vols internationaux ne reprendraient pas avant qu'un vaccin soit disponible. Il affirme donc désormais que celui-ci sera obligatoire.

Si pour le moment les autres grandes compagnies aériennes n'ont pas indiqué qu'elles entendaient en faire de même, l'idée fait son chemin.

Vers un passeport sanitaire

Trois des plus grandes alliances de compagnies aériennes, SkyTeam, The oneworld alliance et Staralliance avaient ainsi indiqué avoir dévidé de coopérer afin de mettre en place des standards internationaux permettant une reprise massive des vols internationaux, tout en limitant la nécessité de placer les voyageurs en quarantaine.

Elles entendent notamment s'appuyer un passeport sanitaire numérique, une application sur smartphone fonctionnant avec un QR code, qui prouverait que le voyageur a bien respecté le protocole (test récent, et donc probablement vaccin).

Lors du G20 virtuel organisé le week-end dernier, le président chinois Xi Jinping avait proposé un système similaire au niveau mondial, alors qu'il est déja utilisé en Chine.

Les «anti-vaccin» pourraient donc bien se retrouver cloués au sol.