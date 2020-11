Vendu 132.000 euros, Super Mario Bros. 3 devient le jeu le plus cher de l'histoire

Sorti il y a trente ans, Super Mario Bros. 3 met encore les fans en émoi. Un exemplaire du jeu développé sur Nintendo Entertainment System (NES) vient d'être vendu 132.000 euros lors d'enchères organisées vendredi 20 novembre par la maison américaine Heritage Auctions. Une somme délirante qui en fait le jeu le plus cher de tous les temps.

Le précédent record était détenu par un jeu de la même franchise : une version originale de Super Mario Bros s'est en effet vendue 96.475 euros il y a quelques mois. Selon le site Tom's guide, c'est la rareté de ces cartouches de jeu qui fait leur succès mais aussi leur état irréprochable.

#heritageLive: WORLD RECORD!! Super Mario Bros. 3 - Wata 9.2 A+ Sealed ["Bros." Left, First Production], NES Nintendo 1990 USA brings $156,000 – more than five times its estimate and the highest price ever paid for a video game. #AuctionUpdate #VideoGames #SuperMarioBros pic.twitter.com/7v3wykH63u

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) November 20, 2020