Election américaine : Donald Trump a-t-il vraiment reconnu sa défaite ?

Plus de deux semaines après que Joe Biden a été déclaré vainqueur de la présidentielle américaine, Donald Trump a donné lundi son feu vert à la transition du pouvoir vers le président élu. Mais il s'est bien gardé de reconnaître sa défaite.

«Dans l'intérêt supérieur de notre pays, je recommande» que l'agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir (la GSA, General Services Administration) fasse «ce qui est nécessaire concernant les premiers protocoles, et j'ai demandé à mon équipe de faire de même», a-t-il déclaré sur son canal de communication favori, Twitter.

Celui qui reste président jusqu'au 20 janvier, date de l'investiture de Joe Biden, a promis dans le même temps de poursuivre son «juste combat», alors qu'il multiplie les recours en justice, sans succès, pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin présidentiel du 3 novembre. Et «je crois que nous triompherons», a-t-il affirmé, martelant dans un autre tweet son intention de continuer à contester en justice les résultats de «ce qui deviendra l'élection la plus corrompue de l'histoire politique américaine».

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

