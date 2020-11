Il attrape le Covid, la malaria et la dengue puis se fait mordre par un cobra

Ian Jones semble décidément avoir un organisme rompu à toute épreuve. Basé en Inde, cet humanitaire britannique a en effet survécu successivement au Covid-19, à la dengue, au paludisme et même dernièrement à la morsure d'un cobra royal.

Comme l'explique le site du magazine India Today, se basant lui-même sur les informations de l'agence France-Presse, Ian Jones avait été admis la semaine dernière à l’hôpital de Jodhpur, dans l’État du Rajasthan (ouest de l'Inde) et c'est le médecin qui l'a soigné qui a raconté son invraisemblable parcours.

British charity worker Ian Jones was bitten by a cobra in #Rajasthan's #Jodhpur district and was recovering from the bite after having survived both malaria and Covid-19 during his time in #India.https://t.co/rnQn3vKiYN

— IndiaToday (@IndiaToday) November 21, 2020