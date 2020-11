Inédit : un diamant créé en quelques minutes par des chercheurs

Et si des «usines à diamants» voyaient le jour à l'avenir ? La question n'a aujourd'hui presque plus rien d'extravagant dans la mesure où une équipe de scientifiques australiens a réussi récemment à défier les lois naturelles en fabriquant des diamants en seulement quelques minutes et à température ambiante dans un laboratoire.

En temps normal, ce processus exige de la part de la nature un travail de plusieurs millions d'années et des températures supérieures à 1.000 degrés Celsius, le tout se produisant à 200 km sous terre à des pressions énormes. Un véritable «tour de magie» en somme.

Et si Jodie Bradby, de l'Université nationale australienne, a beau ne pas être magicienne mais scientifique, le résultat a été le même puisque la jeune femme a réussi à reproduire en laboratoire ce phénomène.

Avec ses collègues, elle a en effet pu fabriquer deux types de diamants : celui que l'on trouve dans la joaillerie classique, comme la pierre incrustée dans une alliance de mariage, par exemple, mais aussi un autre type de diamant appelé, lui, «lonsdaléite». Une pierre 58 % plus dure que le diamant classique et que l'on trouve naturellement dans certains cratères de météorite.

L'équipe de recherche a découvert que la lonsdaléite et le diamant «classique» peuvent tous deux être ainsi fabriqués à température ambiante, en exerçant sur du graphite une pression spécifique et monumentale, équivalente à celle de 640 éléphants d'Afrique qui s'appuieraient sur une pointe pas plus grosse que celle d'un soulier de ballet de danse.

Very much loving our new high pressure rotational diamond anvil cell in-situ Raman set-up. (Only a parent could love that name!)





I can load, twist, and measure the phase via Raman- all at the same time! We are about 6 mths behind in this project but getting there! pic.twitter.com/0nyDNUt2QH

— Prof Jodie Bradby (@JodieBradby) November 13, 2020