New York : une synagogue condamnée pour avoir organisé un mariage clandestin en pleine pandémie

Une synagogue de New York (Etats-Unis) devra payer une amende de 15.000 dollars (environ 12.500 euros) pour avoir organisé le 8 novembre dernier un mariage clandestin.

Les images de la cérémonie, divulguées récemment, ont choqué l'opinion publique en montrant plusieurs milliers de participants entassés dans le lieu de culte sans masque et sans distanciation.

Selon le «New York Post», qui a révélé l'information, cette scène s'était déroulée dans le temple Yetev, à Brooklyn, à l'occasion d'un mariage juif hassidique en l'honneur de Yoel Teitelbaum, petit-fils du Grand Rabbin Aaron Teitelman.

Cette synagogue, pleine à craquer comme on le voit sur la vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux, a une capacité maximale de 7.000 personnes et alors que les Etats-Unis subissent une troisième vague de Covid-19 et que New York est une nouvelle fois particulièrement touché, cette cérémonie clandestine où les invités dansent et chantent à pleins poumons sans masque a provoqué l'ire des autorités.

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand.





