A 11 ans, elle sauve à mains nues un requin bloqué dans des rochers

Elle a volé à son secours sans hésiter. Alors qu’elle se promenait sur la plage, à Kingston Beach, en Tasmanie, une petite fille âgée de 11 ans a aperçu un bébé requin bloqué dans les rochers. En voyant le squale, la fillette aurait pu paniquer et prendre la fuite. Mais il n’en a rien été.

Bien déterminée à le sauver, Billie s’est approchée de l’animal et l’a attrapé à mains nues. Comme on peut le voir sur les images ci-dessous, elle l’a ensuite pris dans ses bras et escaladé quelques rochers recouverts d'algues. «Tout va bien, tout va bien», lui a-t-elle dit, avant de le remettre délicatement à l’eau.

This is so awesome! ❤️





11-year-old Billie Gilbert from Hobart recently rescued this draughtboard shark that was wedged between two rocks on low tide.





Legend! Good on you, Billie!





Abby Gilbert pic.twitter.com/dPP50uFM2l — ABC Hobart (@abchobart) November 22, 2020

«Sans me dire ce qu’elle faisait, elle a juste décidé d’agir et de prendre le requin qui était coincé», a confié sa maman à la chaîne de télévision ABC News. «Fais attention car c'est super glissant», a-t-elle simplement dit à son enfant tout en filmant le sauvetage.

«Vous avez vu dans la vidéo à quel point elle est calme, et l’animal semble se sentir en sécurité avec elle», a-t-elle ajouté, non sans fierté. Si Billie s’est montrée aussi déterminée et à l’aise avec le jeune squale, c’est parce qu’elle est passionnée par les animaux et sensible à leur cause depuis qu’elle est toute petite, précise le média.

De plus, elle ne courait pas un réel danger car il s’agissait d’un Cephaloscyllium laticeps, ou Holbiche grassouillette, une espèce de requin de la famille des Scyliorhinidae, qui se nourrit principalement de crustacés et de mollusques. La scène n’en reste pas moins impressionnante.