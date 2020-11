Allemagne : une voiture avec un message percute la résidence d’Angela Merkel

Une voiture a percuté les grilles de la résidence d’Angela Merkel, la chancelière allemande, ce mercredi. Le conducteur du véhicule a été arrêté par la police, qui a remarqué des messages peints sur les portières de la voiture.

Les inscriptions «Arrêtez la mondialisation» et «Vous, maudits tueurs d’enfants et de personnes âgées» avaient été écrites à la peinture blanche de chaque côté du véhicule, rapporte Reuters. Sur place, la police, qui a assisté à la scène, a immédiatement procédé à l’interpellation du conducteur, un homme de 54 ans, qui a été placé en garde à vue, a confirmé la police de Berlin sur Twitter.

«Le Chancelier, les autres membres du gouvernement et les personnes travaillant à la Chancellerie n'ont été en danger à aucun moment», a rassuré Steffen Seibert, le porte-parole du gouvernement allemand. Aucune détérioration matérielle n’a été constatée, car il semblerait que l’homme roulait à très faible allure. Le véhicule est immatriculé dans le comté de Lippe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à environ 400 kilomètres de la capitale allemande.

Un interrogatoire mené par la police de Berlin devrait permettre de déterminer les causes de l’accident, et surtout s’il s’agissait ou non d’un acte volontaire ou prémédité.

Angela Merkel devait présider ce matin une réunion par visioconférence avec les premiers ministres des différents États allemands, pour discuter des mesures à prendre pour faire face à la crise sanitaire, notamment pendant la période des fêtes.