Coronavirus : durée de protection, effets secondaires… Quelles inconnues subsistent sur les vaccins ?

Les annonces successives de l'efficacité de plusieurs projets de vaccins contre le coronavirus (Pfizer et BioNTech, Moderna, AstraZeneca...) suscitent un vaste élan d'espoir. Malgré tout, il faut se garder de crier victoire trop vite, plusieurs questions sur ces potentiels remèdes restant en suspens.

Quelle durée de protection ?

Si Pfizer et BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Oxford, et l'institut Gamaleïa ont tous communiqué des taux d'efficacité impressionnants de leur vaccin contre le Covid-19, il reste une inconnue de taille au sujet de la protection apportée par leurs remèdes : sa durée.

Dans le cas de Pfizer et BioNTech par exemple, l'efficacité de 95 % a été calculée 28 jours après la première dose et sept jours après la deuxième dose. Pour le vaccin russe Spoutnik V (95 % aussi), 42 jours après la première dose (soit 21 jours après la deuxième dose). La protection a été observée deux semaines après la seconde dose dans le cas du vaccin de Moderna (94,5 % d'efficacité), et «quatorze jours ou plus» après que les volontaires ont reçu deux doses pour le projet d'AstraZeneca et Oxford (70 %).

Et après ? Combien de temps le vaccin sera-t-il efficace ? Seul l'avenir nous le dira, les essais cliniques à grande échelle, dits de phase 3, ayant démarré il y a trop peu de temps pour avoir le recul nécessaire. «Il faudra vérifier que ce qui est valable deux ou trois semaines après l’injection, comme mesuré actuellement, l’est aussi six mois ou un an après», indique au Figaro la vaccinologue Marie-Paule Kieny, présidente du comité Vaccin Covid-19.

Quels effets secondaires ?

Parmi les quatre laboratoires ayant publié leurs résultats de phase 3, aucun n'a fait état d'effets secondaires graves après l'injection du vaccin. Seuls quelques légers désagréments (fatigue, maux de tête, douleurs au point d'injection...) ont été observés chez une minorité des volontaires.

«Mais on s’accorde à penser que des événements graves peuvent survenir jusqu’à 6 mois après une vaccination, et il peut exister des effets secondaires très rares que l’on ne verra pas tant qu’on n’aura pas vacciné un très grand nombre de personnes», explique la vaccinologue Marie-Paule Kieny au Figaro. D'autant que les essais cliniques ont surtout été effectués sur des patients jeunes et en bonne santé. Mais cette problématique se pose pour tout nouveau produit médical et n'est pas propre au vaccin contre le coronavirus, soulignent les spécialistes.

De quoi protègent-ils ?

Tous les communiqués de presse publiés par les laboratoires pour se féliciter de leurs résultats de phase 3 parlent d'«efficacité». Mais d'efficacité contre quoi ? Il n'est jamais précisé si les vaccins empêchent l'infection par le coronavirus, ou s'ils protègent seulement contre les formes graves de la maladie.

«Si le vaccin protège contre l'infection elle-même, et donc diminue le risque de transmission par des personnes asymptomatiques, cela pourrait nous permettre à l'avenir de réduire les mesures de contrôle» de l'épidémie, indique une experte britannique, la Dr Penny Ward, citée par l'organisme Science Media Centre. «Mais s'il protège contre le risque de maladie et non contre l'infection elle-même, alors les mesures de contrôle devront rester en place jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de gens ait été vacciné», poursuit cette spécialiste auprès du King's College de Londres et de la Faculté britannique de médecine pharmaceutique.

Sont-ils efficaces chez les personnes à risque ?

En l'absence pour l'instant d'études scientifiques dans lesquelles les résultats annoncés par les laboratoires seront détaillés, il n'est pas possible de savoir si l'efficacité de ces vaccins concerne également les personnes à risque face au coronavirus (personnes âgées, souffrant d'obésité, de diabète ou encore d'hypertension).

«Dans les publications scientifiques, on voit toute cette stratification des individus, selon l'âge, la présence de comorbidités (d'autres affections en plus de la maladie étudiée, NDLR), l'origine ethnique, etc. Là, on n'a pas tout ça», notait à l'AFP Bruno Pitard, directeur de recherches au CNRS, après l'annonce des premiers résultats de Pfizer et BioNTech. Par exemple, si Moderna donne des précisions sur le profil des 95 personnes ayant contracté le virus pendant ses tests, la biotech américaine ne dit pas lesquelles faisaient partie du groupe ayant été vacciné et lesquelles avaient reçu un placebo.