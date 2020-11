DIRECT - Coronavirus : 384 morts à l'hôpital et 16.282 nouveaux cas en 24 heures en France

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mardi soir et annoncé un allègement progressif des contraintes dues au confinement.

20h15

Plus de 60 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités.

19h44

384 morts à l'hôpital et 16.282 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures en France.

19h11

Les présidents de dix universités françaises ont demandé mercredi la possibilité d'accueillir leurs étudiants "dès début janvier avec une jauge de 50%", dénonçant le risque d'"ajouter une crise étudiante à la crise sanitaire", s'ils doivent attendre février.

Mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé que les universités pourront reprendre les cours début février avec une présence physique de tous les élèves, si le nombre de contaminations quotidiennes par le Covid-19 en France reste sous la barre des 5.000. Les cours en présentiel dans les universités et grandes écoles avaient été suspendus fin octobre.

Dans un communiqué commun, dix universités, regroupées sous le nom d'Udice rappellent que "le Président de la République a, à plusieurs reprises, affirmé un objectif fort, celui que cette crise sanitaire ne renforce pas les inégalités sociales".

14h15

Le Royaume-Uni a annoncé mercredi une forte baisse de son aide au développement l'année prochain pour cause de finances publiques plombées par la pandémie de nouveau coronavirus.

"Dans une période de crise sans précédent, le gouvernement doit faire des choix difficiles", a plaidé le ministre des Finances Rishi Sunak devant les députés, annonçant que l'aide au développement serait réduite en 2021 à 0,5% de son Produit intérieur brut contre 0,7% habituellement.

13h29

Les hôpitaux au Pakistan se remplissent de malades du Covid-19 et sont proches de la saturation, a-t-on appris mercredi de sources médicales, les autorités craignant une seconde vague plus meurtrière que la première.

Des patients atteints du coronavirus commencent à être refusés par des hôpitaux, ont indiqué à l'AFP des docteurs, qui craignent que le pays, largement épargné jusqu'ici, ne se dirige vers une crise sanitaire majeure.

12h26

La jauge de 30 personnes maximum fixée pour la fréquentation des lieux de culte à partir de samedi va être augmentée, ont affirmé des responsables de culte, pendant que le porte-parole du gouvernement a défendu "des règles claires pour tout le monde".

Mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé que les offices religieux publics seraient à nouveau autorisés samedi mais "dans la stricte limite de trente personnes". Sa décision a causé "déception" et "surprise" chez les évêques catholiques, qui souhaitent que la jauge soit fonction de la taille de l'édifice.

11h16

Tokyo a exhorté ses habitants à éviter les sorties non essentielles et demandé aux commerces servant de l'alcool de fermer plus tôt alors que le nombre d'infections au coronavirus est en augmentation au Japon.

Le pays a été relativement épargné jusqu'ici par la pandémie de Covid-19 - avec un peu plus de 2.000 décès et 135.400 infections, selon des chiffres officiels - et il n'a pas imposé les mesures de confinement qu'on observe ailleurs. Mais il est maintenant confronté à un nombre record d'infections quotidiennes.

11h11

Le gouvernement bulgare, jusqu'ici réticent à prendre des restrictions, s'est décidé mercredi à fermer écoles, restaurants et centres commerciaux, alors que les hôpitaux sont débordés face à l'explosion du nombre d'infections.

10h35

La crise du Covid a un impact négatif sur la natalité et le travail des femmes en Italie, déjà affectée par "une récession démographique", selon des chiffres présentés au parlement par l'Institut national de Statistique (Istat).

10h13

Une réflexion a été engagée entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour rendre le télétravail obligatoire pendant les premiers mois de 2021, a indiqué le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

10h09

Le laboratoire de sous-traitance pharmaceutique Recipharm a été choisi par la biotech américaine Moderna pour produire une partie de son candidat vaccin contre le Covid-19 en France, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Recipharm a signé une lettre d'intention avec Moderna pour produire en France son vaccin sur son site situé à Monts, en Indre-et-Loire, un accord qui doit être finalisé courant décembre, indique le laboratoire suédois, présent en France depuis 2007. Le groupe a commencé à recruter davantage de personnel et engagé des investissements pour permettre le transfert de technologie de façon imminente, précise-t-il.

08h44

Le nouveau dispositif de soutien aux entreprises qui prévoit de pouvoir indemniser à hauteur de 20% du chiffre d'affaires celles qui resteront fermées coûtera 1,6 milliard d'euros par mois à l'Etat, a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

03h10

L'immense logistique nécessaire à la distribution de millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est prête, ont assuré des responsables américains, qui prévoient de distribuer 6,4 millions de doses dès le feu vert de l'Agence des médicaments (FDA) attendu dans moins de trois semaines.

Et "40 millions avant la fin de l'année", a dit le général Gus Perna, le chef des opérations de l'opération Warp Speed, montée par le gouvernement de Donald Trump pour soutenir le développement et la distribution des vaccins.