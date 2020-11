DIRECT - Coronavirus : le vaccin d'AstraZeneca nécessite une étude supplémentaire

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mardi soir et annoncé un allègement progressif des contraintes dues au confinement.

17h51

Le vaccin d'AstraZeneca nécessite une "étude supplémentaire", vient d'indiquer le groupe pharmaceutique.

16h48

Le maire de Nice Christian Estrosi a proposé jeudi de réserver "uniquement" aux habitants des Alpes-Maritimes et propriétaires de résidences secondaires l'accès aux stations de sports d'hiver voisines, dans une tentative de sauver leur ouverture dès décembre compromise par l'épidémie de coronavirus.

"Nous sommes sur des stations de proximité et nous avons eu les intempéries (...) Nous ne souhaitons pas subir la double peine, la tempête Alex et la non-reprise de l'activité de nos stations", a plaidé le maire.

16h20

Restaurateurs, cafetiers ou encore gérants de discothèques ont manifesté jeudi à Marseille contre le maintien de la fermeture de leur établissement décidée par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, déplorant d'être traités comme des "pestiférés". A l'appel de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie (Umih), près de 4.000 personnes selon l'AFP, 7.000 à 8.000 selon les organisateurs, se sont rassemblées devant la mairie de Marseille.

15h06

L'Italie va lancer le premier couloir aérien "Covid-free" entre l'Europe et les Etats-Unis pour les passagers dont le test de dépistage du Covid-19 est négatif, supprimant ainsi l'obligation de quarantaine pour les nouveaux arrivants.

Aeroporti di Roma (ADR), gestionnaire de l'aéroport de Rome Fiumicino, a annoncé jeudi dans un communiqué un accord entre les compagnies aériennes italienne Alitalia et américaine Delta Air Lines pour des vols spéciaux entre certaines villes nord-américaines et la capitale italienne à partir de décembre.

14h53

Les infirmières scolaires ont alerté le gouvernement jeudi lors d'un congrès extraordinaire de leur principal syndicat sur la "surcharge et la dégradation des conditions de travail" dans les établissements depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Les infirmières de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur se sont mobilisées virtuellement jeudi, à l'appel du syndicat majoritaire d’infirmiers de l'éducation Snics-FSU, pour alerter sur leurs conditions de travail qu’elles estiment "très difficiles depuis le début de l’épidémie de coronavirus".

14h42

Les autorités lituaniennes ont annoncé jeudi avoir détecté la présence du nouveau coronavirus dans les visons d'un élevage du centre du pays. Une personne travaillant dans cet élevage a aussi été testée positive au coronavirus, a indiqué l'agence vétérinaire de ce pays balte.

"Les résultats montrent qu'un employé de l'élevage pourrait avoir transmis le SARS-CoV-2 au vison", a indiqué le chef de cette agence, Darius Remeika, dans un communiqué.

14h37

Le ministre français de l'Economie a salué jeudi à Rome la "position de sagesse" de la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays veut que l'Union européenne interdise les séjours de ski jusqu'au 10 janvier pour éviter la propagation du Covid.

"Je crois que la position exprimée par Mme Merkel est une position de sagesse, c'est celle qu'a défendue le président de la République (Emmanuel macron) dès le premier jour", a déclaré Bruno Le Maire, interrogé par l'AFP en marge d'un déplacement à Rome.

14h27

Un fonds de solidarité, ouvert pour la première fois au grand public, est lancé jeudi par l'OIF, pour financer des projets à destination des femmes des Caraïbes, d'Afrique et du Liban, qui sont les premières victimes collatérales des effets de l'épidémie de Covid-19.

Le fonds, baptisé "La Francophonie avec elles", démarre avec une dotation initiale de près de 3 millions d'euros et 59 projets ont déjà été sélectionnés dans une vingtaine de pays, dont Sénégal, Bénin, Cameroun, Maroc, Liban ou Haïti.

13h40

Le secteur public en Grèce a observé jeudi une grève de 24 heures en vue de réclamer "des mesures substantielles pour la protection de la santé", la police étant de son côté sur le pied de guerre pour interdire les manifestations en plein confinement.

Le gouvernement a prolongé jeudi jusqu'au 7 décembre le confinement, initialement prévu pour durer jusqu'au 30 novembre en raison du nombre important des patients contaminés par le Covid-19 et de la pression importante exercée sur les hôpitaux.

13h28

La stratégie vaccinale française sera présentée la semaine prochaine par le gouvernement, a annoncé le Premier ministre Jean Castex, avec l'objectif réitéré de démarrer la campagne fin 2020-début 2021.

"La stratégie et l'organisation que nous mettons en place pour le vaccin" sera présentée "la semaine prochaine", a indiqué le Premier ministre. "Le gouvernement vous précisera la semaine prochaine sa nouvelle stratégie 'tester, alerter, protéger, soigner'", a aussi dit Jean Castex.

12h05

11h59

Olivier Véran, sur les vaccins : «nous avons saisi la Haute autorité de santé, chargée de faire des recommandations» sur les personnes prioritaires. Les premières recommandations sont attendues fin novembre.

Parallèlement, le Conseil consultatif national d'éthique a été saisi.

11h57

Sur l'isolement contraint des personnes positives, Jean Castex indique qu'une proposition de loi (du gouvernement) sera soumise à l'Assemblée nationale. «Nous travaillons à ce sujet».

11h49

«Le retour à une vie normale n'est pas pour tout de suite», souligne Jean Castex.

11h41

La garantie jeunes sera étendue en 2021 à 200.000 bénéficiaires.

11h40

Une aide de 900 euros par mois sera versée de novembre à février aux travailleurs précaires (intermittents, extras du secteur de la restauration...). 400.000 personnes devraient pouvoir bénéficier de cette mesure.

11h37

Sur Noël : «Il est impératif de limiter le nombre de personnes à tables et d'éviter les grands rassemblements», souligne Jean Castex.

Des «recommandations concrètes» sur les fêtes de fin d'années sont en préparation.

11h34

La situation sanitaire dans les régions concernées ne permettent pas l'ouverture des stations de ski lors des vacances de Noël, explique le Premier ministre. Les Français pourront toutefois se rendre dans les stations pour «profiter du bon air de nos montagnes» (les remontées mécaniques resteront fermées).

11h30

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture :

- Les mêmes protocoles que ceux appliqués lors du couvre-feu seront de nouveau en vigeur.

- Sur le couvre-feu : «une tolérance sera permise pour que les spectateurs de séances se terminant à 21h puissent rentrer chez eux«. Le billet servira de justificatif.

11h28

Sur la culture. A partir du 15 décembre, les musées, les théâtres, les cinémas pourront rouvrir dans le respect des règles sanitaires.

11h24

Jean Castex a dit vouloir faire de 2021 "l'année de la gastronomie française" afin d'aider les restaurants, pour l'heure fermés administrativement au moins jusqu'au 20 janvier en raison de l'épidémie de coronavirus.

11h23

Les visites immobilières ainsi que les services à domicile pourront également reprendre ce samedi.

11h22

Dès le 28 novembre, les auto-écoles pourront reprendre les cours pratiques de préparation à l'examen mais pas les cours théoriques devront continuer à se tenir à distance, précise Jean Castex.

11h20

Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Economie : «la jauge est portée à 8m2 par client». Le personnel du commerce ne comptera pas dans cette mesure.

«Les règles de distanciation demeurent».

«Les commerces de plus de 400 m2 devront prévoir une personne ou un système de comptage» pour s'assurer du respect de la jauge.

«Pour éviter des flux trop importants, les commerçants pourront étendre leurs horaires d'ouverture jusqu'à 21h».

11h17

Jean Castex, sur les commerces : «la réouverture devra se faire dans le respect d'un protocole renforcé», qui prévoit une «augmentation de la juge de densité».

11h16

«La presse sanitaire reste forte, l'épidémie n'est pas derrière nous, il ne faut pas relacher nos efforts».

11h15

Olivier Véran fait le point sur les différents indicateurs, soulignant notamment que le «nombre de contaminations est en diminution constante».

11h11

Au tour du ministre de la Santé de prendre la parole.

11h10

«Tout au long de cette période, le télétravail restera la règle».

11h09

La première phase qui s'ouvre ce samedi sera «une phase d'allègement», souligne le Premier ministre.

La deuxième phase s'ouvrira à partir du 15 décembre «avec un système de couvre-feu sur l'ensemble du territoire, qui remplacera le confinement. En journée il n'y aura plus besoin d'attestation mais elle sera obligatoire le soir après le couvre-feu».

La troisième phase s'ouvrira le 20 janvier.

11h08

Il est toutefois trop tôt pour parler de «déconfinement», relève Jean Castex.

11h06

Le Premier ministre confirme que la circulation de l'épidémie a ralenti en France : «la pression épidémique reste forte mais se réduit».

11h05

Début de la conférence de Jean Castex pour préciser les mesures annoncées mardi par le chef de l'Etat.

10h41

L'arrivée prochaine de vaccins contre le Covid-19 devrait permettre le retour à "une vie normale" à "l'automne" 2021, à condition que "80% à 90%" de la population française se fasse vacciner, a estimé jeudi Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique.

10h16

Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a réclamé jeudi un projet de loi sur l'isolement contraignant pour les malades du Covid, estimant qu'un "débat parlementaire" sur le sujet, souhaité par Emmanuel Macron, "ne suffit pas".

10h16

Le nombre de tests de dépistage virologiques du Covid-19 réalisés en France baisse fortement pour la deuxième semaine consécutive, selon des données officielles publiées jeudi, dans le contexte du confinement et alors que les autorités sanitaires assurent que le "pic" de la deuxième vague est désormais passé.

09h55

La Russie a enregistré ce jeudi de nouveaux records de contaminations et de décès quotidiens dus au coronavirus, une semaine après avoir dépassé la barre des deux millions de malades.

Au cours des dernières 24 heures, 25.487 nouveaux cas et 524 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires, pour un total de 2.187.990 contaminations et 38.062 décès depuis le début de la pandémie.

07h00

Après les annonces, place à l'explication de texte : le Premier ministre Jean Castex doit détailler à 11h les mesures d'allégement du confinement exposées par Emmanuel Macron et qui présentent encore de nombreuses zones de flou.

06h00

La compagnie allemande d'autocars interurbains FlixBus a annoncé qu'elle reprendrait ses liaisons en France à partir de jeudi 17 décembre, à deux jours des vacances de Noël pour lesquelles le confinement devrait être levé.

02h56

Les Etats-Unis ont déploré plus de 2.400 morts du coronavirus en 24 heures, selon les données de l'université Johns Hopkins, un triste bilan qui n'avait pas été atteint depuis plus de six mois. Le pays a dans le même temps enregistré près de 200.000 nouveaux cas de Covid-19, selon un relevé effectué à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

C'est le deuxième jour consécutif que la barre des 2.000 morts quotidiens est franchie.