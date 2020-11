DIRECT - Coronavirus : plus de 2.400 morts en 24h aux Etats-Unis, bilan le plus haut depuis 6 mois

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mardi soir et annoncé un allègement progressif des contraintes dues au confinement.

07h00

Après les annonces, place à l'explication de texte : le Premier ministre Jean Castex doit détailler à 11h les mesures d'allégement du confinement exposées par Emmanuel Macron et qui présentent encore de nombreuses zones de flou.

06h00

La compagnie allemande d'autocars interurbains FlixBus a annoncé qu'elle reprendrait ses liaisons en France à partir de jeudi 17 décembre, à deux jours des vacances de Noël pour lesquelles le confinement devrait être levé.

02h56

Les Etats-Unis ont déploré plus de 2.400 morts du coronavirus en 24 heures, selon les données de l'université Johns Hopkins, un triste bilan qui n'avait pas été atteint depuis plus de six mois. Le pays a dans le même temps enregistré près de 200.000 nouveaux cas de Covid-19, selon un relevé effectué à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

C'est le deuxième jour consécutif que la barre des 2.000 morts quotidiens est franchie.