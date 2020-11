Pauvreté : 26 millions d'Américains n'ont plus assez à manger

Alors que la période des fêtes débute aux Etats-Unis, un nombre grandissant d'habitants sombrent dans la pauvreté. Selon une étude du Bureau de Recensement, un sur huit déclare parfois ou souvent ne pas avoir eu assez à manger ces dernières semaines, soit 26 millions d'adultes.

D'après le Washington Post, qui publie une analyse poussée des données fournies par l'agence gouvernementale, ce chiffre n'avait jamais été atteint depuis 1998 et le début des enquêtes sur le sujet. Cela est notamment dû à la crise économique causée par la pandémie de Covid-19. Avec des nombres records d'emplois perdus, les Etats-Unis, sévèrement touchés sur le plan sanitaire, le sont donc également au niveau social.

D'après le quotidien américain, l'une des villes les plus sévèrement touchées par cette faim est Houston. Plus d'un adulte sur cinq s'est déclaré dans cette situation dans le sondage. Comme un symbole de la problématique, des longues files de voitures sont régulièrement visibles au NRG Stadium, qui accueille des distributions de nourriture.

I don’t really know who exactly in Texas is going to be having thanksgiving when this is the food bank line pic.twitter.com/5cRqxYfEP3

— Dylan (@dylanboston_) November 24, 2020