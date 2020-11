DIRECT - Coronavirus : le pic de mortalité de la deuxième vague a été atteint le 7 novembre en France

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus frappe la France. Pour faire face, un reconfinement national est en place depuis le 30 octobre. L'allègement progressif des contraintes dues au confinement doit commencer ce samedi 28 novembre avec l'ouverture des commerces.

17h45

Un pic de mortalité a été atteint en France le 7 novembre avec 2.281 décès survenus ce jour-là, un nombre toutefois inférieur au précédent pic constaté en avril pendant la première vague de l'épidémie de coronavirus, selon des chiffres publiés vendredi par l'Insee.

Entre le 1er septembre et le 16 novembre (derniers chiffres disponibles), les décès sont restés élevés en France, s'élevant à 141.717 décès, toutes causes confondues, soit 14% de plus que pour la même période en 2019 et 16% qu'en 2018.

08h37

L'Allemagne va finalement s'endetter à hauteur de 180 milliards d'euros en 2021, en raison de la seconde vague de Covid-19, qui l'a poussée à prolonger ses restrictions jusqu'en janvier, selon le budget annuel approuvé en commission des Finances du Bundestag vendredi.

08h15

Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé avoir conclu un accord avec le groupe pharmaceutique indien Hetero pour la production de plus de 100 millions de doses annuelles du vaccin russe contre le coronavirus, Spoutnik V.

"Hetero, l'un des principaux fabricants indiens de médicaments génériques, a accepté de produire en Inde plus de 100 millions de doses par an" de Spoutnik V, a annoncé dans un communiqué le RDIF, qui a financé le développement du vaccin, ajoutant que la production devra commencer "début 2021".

06h45

Devant l'ancien aéroport Tegel de Berlin, la pancarte orange d'une compagnie aérienne lance encore un "Bienvenue" aux voyageurs mais ce sont prochainement des milliers de candidats à la vaccination contre le Covid-19 qui devraient affluer ici.

Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'ancien Terminal C de la plateforme, fermée début novembre, trouve une nouvelle vocation: d'ici mi-décembre, il va devenir un vaste centre de vaccination contre le coronavirus.

05h31

L'Allemagne a franchi le seuil du million de personnes testées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie, a annoncé l'institut de veille sanitaire Robert Koch. L'Allemagne comptait ainsi vendredi 1.006.394 malades officiellement déclarés (+22.806 en 24H) et 15.586 décès (+426), selon l'institut.

02h09

La justice colombienne a ordonné au gouvernement de réinstaurer l'obligation de présenter un test négatif au coronavirus pour l'entrée dans le pays, une mesure qui avait été supprimée début novembre, suscitant les critiques du secteur médical.