Fonte des glaces : des flèches vieilles de 6000 ans retrouvées en Norvège

La fonte des glaces a permis à des archéologues de découvrir plusieurs objets, dont des flèches de chasseurs vieilles de 6.000 ans, dans le Parc national de Jotunheimen (Norvège), au nord d’Oslo.

Les scientifiques, issus des universités de Cambridge, d’Oslo et de Bergen, ont partagé leurs trouvailles sur leur site Secrets of the Ice. Au total, ils ont récupéré 68 flèches.

Do natural processes destroy the context so we cannot get information beyond what we can learn from the individual finds? The paper asks: Is the ice a preserver of artefacts but also a destroyer of history? pic.twitter.com/mwnL1UeIbS — Secrets Of The Ice (@brearkeologi) November 25, 2020

En tout, ce sont près de 300 spécimens, allant de l’âge de pierre à la période médiévale, qui ont été retrouvés par les chercheurs. Certains ont été fabriqués à l’aide de bois de rennes ou d’os. Une pointe de flèches conçue en coquille de moule se trouvait dans le lot ainsi qu'une chaussure vieille de plus de 3.000 ans.

We have a new scientific paper out today in The Holocene on our secret arrow site in the Jotunheimen Mountains. Fieldwork is done now and a record-breaking number of arrows have been recovered, dating from the end of the Mesolithic to the Early Medieval Period. pic.twitter.com/7JtGkX0cTU — Secrets Of The Ice (@brearkeologi) November 25, 2020

Avant de faire part de leur découvertes, les archéologues se sont d’abord assurés d’avoir bien fouillé le lieu pour éviter la venue de personnes malintentionnées.

A noter qu'à cause du réchauffement climatique, le glacier de Langfonne ne fait plus que le tiers de sa taille d’il y a 20 ans.