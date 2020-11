Décès de Maradona : un employé funéraire s'excuse d'avoir pris une photo avec la dépouille

Déjà bouleversés par le décès de Diego Maradona, les fans de l'icône du football ont vu rouge lorsque les clichés de deux agents funéraires posant aux côtés de la dépouille ont été publiés. Face au tollé qu'il a déclenché, l'un des deux hommes a présenté ses excuses.

Les agents, identifiés comme Daniel Molina et Claudio Fernandez (qui a été photographié avec son fils les pouces levés) ont posé à côté de la dépouille de Diego Maradona, reposant dans son cercueil exposé au palais présidentiel.

Les images n'ont pas tardé a circuler sur les réseaux sociaux, s'attirant les foudres des internautes.

«Comment avez-vous pu ? Je n'aurais jamais cru que la race humaine puisse tomber aussi bas mais vous l'avez fait tous les trois»

#diegomolina How could u ? I never thought human kind could sink as low as you 3 have now done :( take cards when you touch our dead legends in his coffin, Daniel Molina, Claudio and Ismael Fernandez HOW could u? pic.twitter.com/TOMEPRN49a

— Lord Northman (@PeterNorthman) November 27, 2020