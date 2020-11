Ils découvrent plus de 66 bouteilles d'un whisky issues de la prohibition dans les murs de leur maison

«Le bâtisseur de notre maison était VRAIMENT un contrebandier !». Propriétaires depuis un an, Nick Drummond et Patrick Bakker connaissaient la légende selon laquelle l'ancien occupant de leur bâtisse, située à Ames, dans l'Etat de New York, avait participé au commerce illégal d'alcool pendant la Prohibition. En découvrant plus de 66 bouteilles de whisky vieilles de 100 ans cachées dans leurs cloisons, ils ont compris que cette histoire n'avaient rien d'une rumeur.

Stupéfaits, ils ont partagé leur découverte sur Instagram. Plusieurs vidéos ont été publiées, dans lesquelles les deux propriétaires extirpent leur trésor des murs extérieurs et des planchers de la maison, construite en 1915. Le couple vivait ici depuis un an déjà, sans connaître le secret de leur foyer. Nick Drummond et Patrick Bakker ont mis la main sur ce whisky centenaire grâce aux travaux de rénovation engagés dans cette vieille bâtisse.

«Au départ, nous avons trouvé sept lots de six bouteilles dans le mur, puis quatre de plus et nous en avons encore trouvé il y a moins d'une semaine», énumère Nick Drummond, interrogé par CNN. Regroupées par six, les bouteilles étaient toutes enveloppées dans du papier de soie et de la paille. Il s'agit d'un alcool écossais encore fabriqué aujourd'hui, de la marque Old Smuggler Gaelic whisky.

Le couple a immédiatement fait le lien avec les rumeurs qui couraient depuis des années concernant l'ancien propriétaire de la bâtisse, un Allemand qu'on appelait le comte Adolph Humpfner. Leurs recherches ont dressé le portrait d'un homme mystérieux, connu sous différent pseudonymes et qui avait été impliqué dans de nombreux scandales. Mort subitement en 1932, il a laissé derrière lui une fortune très disputée et dont personne ne connaissait vraiment l'origine.

Dépositaires de son héritage, Nick Drummond et Patrick Bakker ont indiqué leur intention de conserver les bouteilles trouvées vides ou partiellement évaporées. Celles restées intactes sont estimées à une valeur d'environ 1.000 dollars chacune (autour de 840 euros) et seront vendues, à l'exception d'une seule, que les propriétaires se gardent le droit de déguster.