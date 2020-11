Vidéo : un immeuble de 144 étages démoli en dix secondes à Abu Dhabi, un record

Abu Dhabi a établi un nouveau record, ce vendredi 27 novembre, en procédant à la démolition d'un immeuble de 144 étages.

Les Mina Plaza Towers ont été détruites en seulement dix secondes, grâce à six tonnes d'explosifs et quelque 18.000 détonateurs individuels. De quoi s'inscrire dans le Guinness Book comme le plus grand immeuble démoli à l'aide d'explosifs.

تمت بحمد الله عملية هدم أبراج ميناء بلازا ضمن مشروع تطوير منطقة الميناء في أبوظبي في ١٠ ثوانٍ بنجاح وأمان. تتقدم دائرة البلديات والنقل بالشكر إلى جميع الجهات المشاركة وللجمهور على تعاونهم والتزامهم بإجراءات السلامة في المنطقة. pic.twitter.com/Cd4BKNXxf4 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) November 27, 2020

Afin que cette destruction se déroule dans de bonnes conditions, de nombreuses règles de sécurité avaient été mises en place. Les habitations et commerces aux alentours avaient notamment été évacués.

En lieu et place de ces Mina Plaza Towers, la capitale des Emirats arabes unis entend réaménager la zone portuaire, grande de trois millions de mètres carrés, pour en faire une véritable destination touristique.