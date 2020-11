Frédéric Chopin était-il gay ? La question agite la Pologne, où les droits des LGBT sont menacés

Un symbole national au centre des discordes. Des révélations récentes soutiennent en effet la thèse selon laquelle Frédéric Chopin était homosexuel. Mais en Pologne, où les questions LGBT divisent très largement la population, une telle information ne passe pas inaperçue.

C'est la radio suisse SRF qui consacre un documentaire sur la question, en s'appuyant notamment de lettres signées par le compositeur envoyées à des hommes. Dans ces textes, le journaliste Moritz Weber a décelé des passages romantiques. Il reproche d'ailleurs aux historiens d'avoir camouflé ce trait de la personnalité de Frédéric Chopin (1810-1849). «Il parle si directement d'amour avec des hommes. Pourquoi cela n'a pas été questionné par des universitaires et des biographes célèbres ?», questionne-t-il dans une interview donnée à CNN.

Ce n'est cependant pas la première fois qu'une telle hypothèse est mise en avant. Dans un livre consacré au compositeur, Alan Walker citait par exemple en 2018 la possibilité d'une «aventure homosexuelle passagère». En Pologne, ces interrogations sont plus récentes. En effet, après la diffusion du programme, plusieurs quotidiens ont écrit des articles sur le sujet, questionnant la véracité des propos.

Pour rappel, la Pologne et son gouvernement sont régulièrement épinglés pour le traitement des communautés LGBT. Comme le rappelle CNN, le ministre de l'Education nationale Przemyslaw Czarnek avait par exemple assuré un an avant sa nomination que «ces gens ne sont pas égaux avec les personnes normales». De plus, une lettre signée en septembre par une cinquantaine d'ambassadeurs internationaux dans le pays, dont le français, a appelé le gouvernement à mettre fin aux discriminations contre les LGBT. Reste à savoir si les questionnements concernant Frédéric Chopin, véritable mythe national, feront évoluer la question dans un sens ou dans l'autre.