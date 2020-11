Gérald Darmanin réaffirme son soutien aux forces de l'ordre et au préfet Lallement

Gérald Darmanin ne change pas de position. Le ministre de l'Intérieur était auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale ce 30 novembre, après une série de violences policières.

Comme il l'a fait lors de ses précédentes prises de paroles, Gérald Darmanin en a profité pour apporter son soutien aux forces de l'ordre, ainsi qu'au préfet Lallement. Ce dernier est en effet visé par les critiques, et sa démission est demandée par plusieurs partis d'opposition comme la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. «Je ne partage pas le fait qu'il y ait un divorce entre la police et sa population. Il n'y a pas à renouer, ce fil n'a jamais été perdu, mais il y a à faire comprendre les difficultés que vivent les policiers et à comprendre aussi comment la population souhaite aujourd'hui l'exercice de la force légitime», explique Gérald Darmanin.

Évoquant des «problèmes structurels» pouvant expliquer les différents actes répréhensibles des derniers jours, le ministre a proposé plusieurs solutions pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Parmi celles-ci, l'on retrouve notamment la question de la formation des forces de l'ordre. Lors d'une réunion avec Emmanuel Macron ce 30 novembre, il a donc proposé une «formation initiale plus importante» que ce qui est aujourd'hui mis en place.

Cette question est selon lui le premier «péché capital». Six autres viennent compléter cette liste : un encadrement trop limité, le manque de matériel, la question des caméras-piétons qui seront généralisées en juillet prochain, le fait de suivre les recommandations de l'IGPN en matière de sanctions administratives et, enfin, augmenter le nombre de policiers de «réserve». Le 1er décembre, la même commission interrogera Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, qui pourra donner son avis sur ce constat dressé par Gérald Darmanin.