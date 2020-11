Joe Biden nomme une équipe de communication 100% féminine

Joe Biden continue les nominations «premières fois». Après avoir choisie Kamala Harris comme première vice-présidente de l'histoire, Avril Haines comme première femme à la tête des renseignements ou encore Alejandro Mayorkas comme premier Hispanique directeur de la sécurité intérieure, c'est au tour de son équipe de communication de faire dans l'inédit.

Le président élu a ainsi annoncé que cette dernière sera intégralement composée de femmes lorsqu'il entrera à la Maison Blanche. «Ces communicantes expérimentées et qualifiées apportent des perspectives diverses dans leur travail et partagent un engagement pour mieux reconstruire ce pays», explique un communiqué de Joe Biden.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.





For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020