La Chine publie une image «dégoûtante» sur Twitter et ravive les tensions avec l’Australie

Un tweet «scandaleux», une insulte «dégoûtante». L’Australie a réagi avec violence ce lundi à un photomontage publié par un porte-parole du gouvernement chinois, mettant en scène un faux soldat tenant un couteau maculé de sang contre la gorge d’un enfant.

L’image, créée par un artiste pro-Pékin, fait référence à la publication d’un rapport sur des crimes de guerre commis par des militaires australiens en Afghanistan, de 2005 à 2016. Elle représente l’un d’entre eux, tout sourire, qui semble prêt à égorger un jeune garçon, tenant un agneau dans les bras. «N’aie pas peur, nous venons t’apporter la paix», écrit la légende, alors que les drapeaux australien et afghan forment le sol.

L’auteur du tweet, Zhao Lijian, dont le compte est officiel, se dit «choqué par les meurtres de civils et de prisonniers afghans (perpétrés) par des soldats australiens. Nous condamnons fermement de tels actes et nous demandons qu'ils en soient tenus responsables».

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020