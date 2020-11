Le prix du Bitcoin bat un nouveau record

Il avait chuté jusqu'à 3.000 dollars environ en mars, lorsque les annonces liées au coronavirus avaient fait dévisser les bourses mondiales. Le Bitcoin a mutiplié depuis sa valeur par près de sept, atteignant ce lundi les 20.000 dollars et battant un record qui remontait au 17 décembre 2017.

Parfois qualifiée «d'or 2.0», cette cryptomonnaie remporte ainsi la palme de l'investissement le plus profitable en 2020. Née en janvier 2009, il ne lui aura donc fallu qu'un peu plus de onze ans pour s'imposer comme un investissement reconnu, au même titre que l'or donc, l'immobilier ou les actions en bourse.

Journée historique pour la #Crypto et surtout pour #BITCOIN qui vient de franchir un nouveau plus haut historique sur certains exchanges, notamment ici à 19818$ 🥳 pic.twitter.com/4UlPT40ui1 — Coinhouse (@CoinhouseHQ) November 30, 2020

Pourtant, nombreux sont ceux qui avaient enterré le Bitcoin, comparant la flambée de son cours fin 2017, puis sa chute brutale, à une bulle. La remontée spectaculaire qu'il a connu depuis le mois de mars semble leur avoir donnée tort, même si une rechute n'est pas à exclure, le cours restant extrêmement volatile.

La remontée spectaculaire de la valeur du Bitcoin a été alimentée en partie par l'annonce en septembre par le leader mondial du paiement électronique Paypal - 346 millions d'utilisateurs et 26 millions de commerçants - qu'il mettrait en place le paiement en cryptomonnaie, un service déja disponible aux Etats-Unis et qui devrait être introduit en Europe en 2021.

Certains analystes avancent ainsi que Paypal a acheté l'ensemble des nouveaux Bitcoin «minés» ces derniers mois.

Autre signal positif pour les investisseurs, le fait que Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a déclaré début octobre que sa propre compagnie de paiement en ligne, Square, avait acheté pour l'équivalent de 50 millions de dollars de Bitcoin.

Pour rappel, le Bitcoin est une monnaie digitale basée sur une blockchain, un système informatique entièrement décentralisé et infalsifiable. Il est crée («miné») via des calculs mathématiques complexes - tout un chacun peut miner des Bitcoin à condition de posséder un ordinateur assez puissant et de prendre en compte le coût en électricité que nécessite l'opération.

Les plus optimistes y voient la monnaie du futur, une monnaie mondiale permettant de payer partout dans le monde et instantanément.

Il reste désormais à voir si le Bitcoin sera capable de se maintenir au-dessus des 20.000 dollars. Les prévisions les plus optimistes le voient atteindre la barre des 1 million de dollars dans les années à venir. Mais attention, il pourrait tout aussi bien retomber aux niveaux connus en mars. Prudence, donc, si vous souhaitez investir.