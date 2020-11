L'éléphant le plus solitaire du monde va avoir de la compagnie

Un espoir pour Kaavan. Cet éléphant, considéré comme étant «le plus solitaire du monde» et surnommé comme tel, a quitté le Pakistan et le zoo d'Islamabad, où il était maltraité.

L'animal, qui a passé presque toute sa vie en captivité, est seul dans son enclos depuis des années. Cette solitude a entraîné des conséquences sévères sur sa santé mentale et physique. Des pétitions se sont succédées pour obtenir sa libération ou son transfert dans un endroit plus adapté à sa situation. Récemment, la chanteuse Cher a participé à une campagne mondiale lancée par l'ONG Four Paws afin de financer ce «déménagement» de Kaavan en direction du Cambodge.

#FreeKaavan : First steps in his new forever home!



It is already dark and difficult to see, but we still want to make sure you are a part of this milestone – Kaavan stepping foot into the sanctuary in Cambodia for the first time. pic.twitter.com/pDeTvwrz6U

— FOUR PAWS (@fourpawsint) November 30, 2020