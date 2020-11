Prix Goncourt : qui va remporter la prestigieuse récompense littéraire ?

Qui succèdera à Jean-Paul Dubois ? Le prestigieux Prix Goncourt doit être remis ce lundi 30 novembre. Quatre romans sont encore en lice.

Initialement prévue le 10 novembre dernier, l'annonce la plus attendue du monde littéraire avait été repoussée par solidarité avec les libraires, obligés de fermer leurs portes durant le deuxième confinement.

C'est donc aujourd'hui que sera connu le roman qui succèdera à «Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon», de Jean-Paul Dubois, lauréat en 2019.

«Les Impatientes» (emmanuel Collas), de Djaïli Amadou Amal

Surprise de la sélection finale, ce roman, également finaliste du Goncourt des lycéens, se penche sur la condition des femmes au Sahel, et plus précisément sur le mariage forcé et la polygamie, en suivant le destin de trois femmes peules.

«L'Anomalie» (gallimard), d'Hervé Le Tellier

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York... Avec son roman digne des meilleurs séries américaines, Hervé Le Tellier fait figure de grand favori.

«L'Historiographe du royaume» (Grasset), de Maël Renouard

Maël Renouard orchestre la transposition des Mille et Une Nuits et des Mémoires de Saint-Simon au xxe siècle, plongeant le lecteur dans trente ans d’histoire du Maroc.

«Thésée, sa vie nouvelle» (Verdier), de Camille de Toledo

Avec ce roman aux accents autobiographiques, Camille de Toledo emmène le lecteur au coeur de la dépression et d'histoires familiales pesantes.

A noter que le gagnant repartira avec un chèque d'un montant de 10 euros. Essentiellement symbolique, cette récompense n'est rien face aux retombées que devrait engendrer le prix. Entre 2012 et 2016, un Goncourt se vendait en effet à environ 345.000 exemplaires.