Coronavirus : la photo d'un médecin enlaçant un vieil homme atteint du Covid-19 émeut les internautes

Derrière le masque, la visière et les lunettes de protection, le visage de Joseph Varon est difficile à distinguer mais son geste, lui, est limpide. Face à la détresse d'un patient atteint du Covid-19, le médecin l'a spontanément enlacé pour le réconforter. Un élan de compassion immortalisé grâce à une photo devenue virale.

Le cliché a été pris jeudi 26 novembre, jour de Thanksgiving aux Etats-Unis. Interrogé par CNN, le docteur Varon, chef du service de soins intensifs du United Memorial de Houston, au Texas, explique qu'en arrivant dans l'unité Covid il a aperçu «ce patient âgé hors de son lit qui essayait de partir, il pleurait».

Photo si poignante qui mérite attention et un prix Pulitzer : le Dr. Joseph Varon réconforte un patient du #COVID-19 le jour de Thanksgiving à l'United Memorial Medical Center de Houston, Texas. CREDIT:



GO NAKAMURA, GETTY IMAGES pic.twitter.com/HDGM8IpnZN — LAURENCE HAIM (@lauhaim) November 29, 2020

Lorsqu'il lui a demandé la cause de son chagrin, le vieil homme lui a simplement répondu «Je veux être avec ma femme». «Alors je l'ai enlacé, conclut sobrement le médecin. Au bout d'un moment il est allé mieux et s'est arrêté». D'ailleurs, le soignant précise que ce patient âgé va beaucoup mieux depuis, il pourrait sortir de l'hôpital, et retrouver son épouse, avant la fin de la semaine.

Joseph Varon l'ignorait, mais un photographe de l'agence Getty qui était présent ce jour-là a capturé son élan de compassion. L'émouvant cliché a été largement partagé sur les réseaux sociaux, comme un hommage au travail des soignants. Profitant de cette nouvelle visibilité, le médecin sensibilise le public sur son quotidien. Il explique que l'hospitalisation en unité Covid est «difficile», en particulier pour les malades âgés. Ce n'était pas la première fois que l'un d'entre eux tentait de s'échapper, selon Joseph Varon : «ils sont tellement isolés, ils veulent partir».

Le chef de service ajoute qu'il travaille auprès des malades du Covid-19 depuis 256 jours, sans avoir pris de repos. C'est pourquoi il ressent une grandre «frustration» lorsqu'il voit que les Texans ne respectent pas les gestes barrières. «Les gens font tout ce qui est mauvais, déplore-t-il. Ils vont dans les bars, les restaurants, les centres commerciaux... C'est n'importe quoi.»

En novembre, le Texas est devenu le premier Etat américain à dépasser le million de contaminations au coronavirus depuis le debut de la pandémie. «Les gens n'écoutent pas et ils terminent dans mon unité de réanimation. Ils doivent savoir que je ne veux pas avoir à les enlacer», continue Joseph Varon. Face à l'émotion suscitée par cette photo de lui réconfortant un patient, le médecin demande la même compassion à son égard : si les consignes sont respectées, «alors le personnel soignant, comme moi, pourra peut-être se reposer».