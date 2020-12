DIRECT - Coronavirus : Pfizer/BioNTech a déposé la demande d'autorisation de son vaccin en Europe

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

12h04

Des centaines de prisonniers au Sri Lanka ont été amnistiés et des milliers d'autres vont être libérés après une sanglante mutinerie ayant fait neuf morts et 113 blessés dans une des nombreuses prisons surpeuplées où se propage le Covid-19.

La mutinerie, dans la prison de Mahara, près de Colombo, a éclaté dans la nuit de dimanche à lundi, après que plus de 180 contaminations ont été dénombrées, selon les autorités. Les prisonniers exigeaient leur libération de crainte d'être à leur tour contaminés par le nouveau coronavirus.

11h28

L'alliance Pfizer/BioNTech a annoncé mardi avoir déposé la demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 dans l'UE auprès de l'Agence européenne du médicament (EMA), disant espérer sa distribution d'ici à la fin du mois.

La "demande formelle" auprès de l'EMA a été déposée lundi, a indiqué dans un communiqué le laboratoire allemand BioNTech qui est associé au géant américain Pfizer, après que les résultats des tests à grande échelle ont montré une efficacité à 95% de leur vaccin.

8h22

Lewis Hamilton a été testé positif au Covid-19 avant le Grand Prix de Sakhir ce week-end.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

7h38

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a mis en garde lundi contre l'augmentation record des contaminations au Covid-19, à la faveur de la reprise progressive de l'activité économique et alors que le pays a ordonné à ses habitants de retourner travailler.

"Nous baissons notre garde" contre le Covid-19, a déclaré M. Cortizo lors d'un événement public dans ce pays, le plus touché par les contaminations en Amérique centrale, avec plus de 165.000 cas cumulés et 3.079 morts pour un peu plus de quatre millions d'habitants.

7h35

L'ONU a lancé mardi un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars (29 milliards d'euros) pour 2021, la pandémie ayant plongé des centaines de millions de personnes dans la pauvreté et des famines se profilant.

Avec le choc de la pandémie de Covid-19, le nombre des personnes ayant besoin d'aide humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record : 235 millions, une augmentation de 40% en un an, selon les plans de réponse humanitaire coordonnés par l'ONU.