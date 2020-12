Sous-alimenté, blessé... Un homme séquestré pendant près de trente ans par sa mère

Un véritable calvaire. En Suède, une mère de famille a été arrêtée ce mardi pour avoir séquestré son fils pendant 28 ans dans leur l'appartement. La victime, aujourd'hui âgée de 41 ans, a été retrouvée sous-alimentée, avec des plaies infectées et ayant perdu quasiment toutes ses dents.

«La mère est suspectée de privation illégale de liberté et d'avoir causé des blessures physiques», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de Stockholm, Ola Österling. Selon les quotidiens suédois Expressen et Aftonbladet, elle a retiré son fils de l'école quand il avait 12 ans et le retenait depuis enfermé dans leur appartement situé à Haninge, en banlieue de Stockholm.

«L'alerte a été donnée par une membre de la famille, après avoir vu le fils», a indiqué le parquet dans un communiqué. Ce parent, dont l'identité reste anonyme, a trouvé l'homme dimanche, après que sa mère, âgée d'environ 70 ans, a été transportée à l'hôpital, a révélé Expressen.

Selon les médias suédois, celui-ci était dans un état lamentable. Il souffrait de sous-alimentation et de blessures infectées aux jambes, pouvait à peine marcher, avait des problèmes d'élocution et n'avait presque plus aucune dent. La police n'a pas confirmé ces détails, mais a précisé que le quadragénaire était à l'hôpital et que son pronostic vital n'était pas engagé. De son côté, la mère a nié les faits, a déclaré le parquet.

Un appartement dans un état répugnant

L'appartement dans lequel ils vivaient était lui aussi dans un piteux état, a détaillé la membre de la famille qui a découvert la victime. «Il y avait de l'urine, de la saleté et de la poussière. Ça sentait le moisi (...) Personne n'a pu avoir fait le ménage depuis des années», a-t-elle dépeint anonymement pour le quotidien Expressen. Des tas de détritus jonchaient le sol, permettant à peine de traverser l'appartement, a-t-elle raconté.

«Je suis choquée, écoeurée, mais en même temps soulagée. J'ai attendu ce jour depuis vingt ans parce que j'avais réalisé qu'elle contrôlait complètement sa vie, mais je n'aurais jamais imaginé cette ampleur», a-t-elle affirmé. «Je suis juste reconnaissante qu'il ait eu de l'aide et qu'il va survivre», a-t-elle conclu.