Un objet mystérieux se dirige vers la Terre, la NASA avance des pistes

La NASA a annoncé ce mardi 1er décembre qu'un objet mystérieux est actuellement en train de se diriger vers la Terre. Si les scientifiques écartent, à ce stade, tout impact de l'objet avec notre planète, ils n'en restent pas moins interloqués, n'arrivant pas à définir précisément sa nature.

Dénommé «2020 SO», ce corps céleste inconnu avait initialement été repéré en septembre dernier au-dessus d'Hawaï, à l'occasion d'une observation effectuée par le télescope Pan-STARRS.

Basé à Maui, l'une des îles qui composent cet archipel appartenant aux Etats-Unis, ce télescope à la particularité d'observer une grande partie du ciel quasiment en continu.

