Une intelligence artificielle résout un problème scientifique vieux de 50 ans

Si l'intelligence artificielle peut effrayer, elle s'avère déjà être un formidable outil scientifique. Deepmind, une filiale de Google, a ainsi réussi à prédire la structure d'une protéine en 3D. Le repliement de ces protéines était l'un des grands défis de la biologie depuis cinquante ans.

En effet, grâce à cette découverte, des scientifiques vont pouvoir mieux comprendre le mécanisme de certaines maladies et, par la même occasion, développer des traitements. Selon le Guardian, qui relaie l'information ce 30 novembre, d'autres applications sont possibles, comme la production de récoltes plus nourrissantes ou encore la mise en place «d'enzymes vertes» qui pourraient réduire la pollution liée au plastique.

Pour parvenir à ce succès, le programme en question a été entraîné par des chercheurs grâce à une base de données publique contenant les formes et les séquences d'environ 170.000 protéines. Lorsque les tests ont été effectués, le score de réussite dans les prédictions varie autour de 90%.

Ce n'est qu'un début

Le système de Deepmind, AlphaFold 2, va être utilisé avec des chercheurs dans le domaine de la santé, avec plusieurs priorités : le paludisme (400.000 décès par an environ selon l'OMS), la maladie du sommeil et la leishmaniose, une maladie potentiellement mortelle transmise par un parasite et qui touche près de 2 millions de personnes par an.

Cette nouvelle encourageante montre les progrès de l'entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Par le passé, elle s'était démarquée avec AlphaGo, un programme capable de battre un joueur professionnel au jeu de go, un défi bien plus complexe sur le papier que de battre un joueur d'échecs. Le prochain objectif pour AlphaFold 2 sera d'analyser des combinaisons complexes de protéines, et pousser la recherche dans ce domaine.