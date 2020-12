Des chercheurs travaillent sur un spray nasal contre le coronavirus

Un spray nasal qui protègerait du Covid-19 ? C’est ce sur quoi travaillent des chercheurs américains de l’Université de Pennsylvanie de l’entreprise de biotechnologie Regeneron.

Le principe : introduire dans le nez et dans la gorge à l’aide d’un spray du matériel génétique dans des cellules, qui permettra de produire des anticorps contre le virus et ainsi empêcher de nouvelles infections. Cette méthode se nomme la thérapie génique, et est notamment utilisée dans le traitement de certains cancers.

Selon les scientifiques qui développent ce produit, une dose suffirait à protéger du coronavirus pendant six mois. «L'avantage de notre approche est que vous n'avez pas besoin d'avoir un système immunitaire compétent pour que ce soit efficace», explique à l’AFP le professeur James Wilson, en charge du projet. Il affirme également que ce spray pourrait avoir des effets secondaires moindres que les vaccins actuellement développés.

Le chercheur a été contacté au début de l’année par le gouvernement américain, qui souhaitait savoir si la thérapie génique pouvait être utilisée pour prévenir du coronavirus. Les scientifiques ont donc travaillé avec le laboratoire Regeneron, qui a mis au point un traitement à base de plusieurs anticorps de synthèse. À partir de ce traitement, les chercheurs se sont donc mis à travailler sur un éventuel spray nasal.

Ce traitement est actuellement en phase de tests sur les animaux, qui devrait prendre fin au début de l’année 2020. Si les résultats sont concluants, les scientifiques devront ensuite obtenir l’autorisation de l’Agence américaine du médicament pour pratiquer des tests sur les humains.