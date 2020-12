DIRECT - Coronavirus : plus de 300 morts en 24 heures en France, la décrue se poursuit en réanimation

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

21h23

Les restrictions mises en place en Allemagne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dont la fermeture des restaurants et lieux culturels, resteront en vigueur jusqu'au 10 janvier, a annoncé mercredi la chancelière Angela Merkel.

"Les régions poursuivront leurs réglementations jusqu'au 10 janvier, ce qui signifie qu'en principe la situation restera telle qu'elle est actuellement, à l'exception bien sûr du règlement autour de Noël", a déclaré la chancelière lors d'une conférence de presse.

21h02

Un peu plus de 300 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital du Covid-19, tandis que le nombre de patients en réanimation poursuit sa décrue, selon les données de Santé publique France publiées mercredi.

Au cours des dernières 24 heures, 313 patients malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital, contre 365 la veille, portant le total depuis le début de l'épidémie à 53.816.

La pression continue par ailleurs de s'alléger lentement sur les hôpitaux: les services de réanimation comptaient mercredi 3.478 patients contre 3.594 mardi, avec 161 nouvelles admissions sur 24 heures, contre 234 la veille.

Le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 a légèrement décru, à 26.986 contre 27.611 la veille, après un pic de plus de 33.000 patients atteint le 16 novembre.

20h28

Des dépistages massifs du Covid-19 vont être organisés à Saint-Etienne, au Havre ainsi que dans une troisième ville qui devrait être dans le département du Nord, a appris l'AFP mercredi soir auprès d'une source gouvernementale.

Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé dans la matinée que des campagnes de dépistage massif allaient se tenir dans les métropoles de trois régions de France -Hauts-de-France, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes- «peut-être même avant» les fêtes de fin d'année.

20h08

Les cas de Covid-19 ont augmenté de 30% sur le continent américain en novembre, a alerté mercredi l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), basée à Washington.

En novembre, "il y a eu plus de six millions de nouvelles infections recensées" sur l'ensemble de la région, selon la directrice de l'Organisation, Carissa Etienne.

17h56

Le gouvernement britannique a assuré mercredi que le Brexit avait permis au Royaume-Uni d'être le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le nouveau coronavirus, une affirmation qui lui a attiré des critiques de nationalisme pharmaceutique.

"Alors que jusqu'à plus tôt cette année nous étions dans l'Agence européenne du médicament, grâce au Brexit nous avons pu prendre une décision (...) fondée sur le régulateur britannique, (...) et non au rythme des Européens, qui avancent un peu plus lentement", a affirmé le ministre de la Santé, Matt Hancock, après le feu vert donné au vaccin de l'alliance germano-américaine Pfizer/BioNTech.

16h50

Le Premier ministre Jean Castex a proposé mercredi d'assouplir à "6 m2 par fidèle" la jauge sanitaire du nombre de personnes autorisées à assister aux cérémonies religieuses, contre 30 personnes maximum actuellement.

Dimanche, le Conseil d'Etat, saisi par des associations catholiques, avait donné trois jours au gouvernement pour revoir sa copie, jugeant la jauge de 30 personnes décrétée face au Covid-19 trop stricte et "disproportionnée" car ne prenant "pas en compte la taille des édifices religieux".

16H26

Les voyageurs ne doivent pas être considérés comme présentant davantage de risque de transmettre le Covid-19 que les populations locales et doivent donc être soumis aux mêmes règles, selon des recommandations d'agences européennes publiées mercredi.

Celles-ci sont publiées alors que perdurent des restrictions de circulation, notamment par le biais de tests ou de quarantaine obligatoires, qui ont mis à terre le transport aérien.

"Les voyageurs ne doivent pas être considérés comme une population à haut risque, ni traités comme des contacts de cas Covid-19, sauf s'ils ont été en contact connu avec un cas positif confirmé", affirment le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'Agence de la sécurité aérienne (EASA).

15h37

Le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de l'Assemblée de Corse de ne pas rouvrir les collèges et lycées le 11 mai, date fixée par l'Éducation nationale après le premier confinement dû au Covid-19, jugeant qu'il "n'appart(enait) qu'à l'Etat de fixer" ces dates.

Le préfet et la rectrice de Corse avaient déféré fin mai au tribunal administratif la décision de la Collectivité de Corse de renvoyer à septembre l'accueil des élèves dans les collèges et lycées de l'île. Ils souhaitaient que ces établissements, fermés en raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement, puissent à nouveau accueillir les élèves durant la fin de l'année scolaire.

15h16

Le président russe Vladimir Poutine a demandé aux autorités sanitaires de commencer dès la fin de la semaine prochaine les vaccinations "à grande échelle" contre le coronavirus en Russie.

"Je vous demanderais d'organiser le travail pour qu'à la fin de la semaine prochaine, nous ayons commencé la vaccination à grande échelle", a-t-il déclaré durant une visioconférence à sa vice-Première ministre en charge de la santé Tatiana Golikova, estimant que "l'industrie et les infrastructures sont prêtes".

15h07

Le gouvernement a autorisé par ordonnance les services de santé au travail à participer jusqu'au au 16 avril 2021 au dépistage et à la vaccination dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Cette ordonnance, adoptée en conseil des ministres, autorise "le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail" à "prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2".

13h42

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la généralisation du masque anti-Covid dans les établissements de soin, et de le porter dans les lieux fermés ne disposant pas d'aération adéquate dans les régions à forte transmission.

Il s'agit de la quatrième actualisation des recommandations de l'OMS sur le port du masque depuis le début de la pandémie.

13h39

La Norvège a annoncé un léger relâchement de ses consignes sanitaires pour Noël et relevé à dix le nombre maximal d'invités aux réveillons de fin d'année.

Les recommandations actuelles limitent à cinq le nombre de convives que l'on peut accueillir chez soi pour peu de respecter une distance d'un mètre. Cette règle demeurera jusqu'en 2021 mais, à deux reprises pendant les fêtes, il sera exceptionnellement permis d'accueillir jusqu'à dix convives, a indiqué le gouvernement.

13h38

Les Autrichiens pourront à nouveau skier à partir du 24 décembre, mais les infrastructures touristiques d'accueil, comme les hôtels, n'ouvriront qu'après le 7 janvier, a annoncé le gouvernement alors que la réouverture des stations fait débat en Europe en pleine pandémie.

13h04

Le vaccin anti-Covid sera gratuit en Italie, où il sera administré en premier aux médecins et aux personnes âgées habitant en résidence, a annoncé mercredi le ministre de la Santé Roberto Speranza.

12h37

La commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale dénonce un "pilotage défaillant de la crise" du Covid-19 par le gouvernement, a déclaré mercredi le président du groupe LR Damien Abad, à l'issue de six mois d'auditions.

La France était "mal armée" face à la pandémie qui a éclaté en début d'année, a ajouté M. Abad, alors que la commission présentait son rapport soulignant une série de manquements des pouvoirs publics en amont de la crise sanitaire et pendant.

9h38

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020

8h58

Les autorités sanitaires aux Etats-Unis ont homologué le test du laboratoire Roche qui permet de mesurer le niveau des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2, qui cause le Covid-19, a annoncé mercredi le groupe suisse.

Ce test sérologique appelé Elecsys Anti-SARS-CoV-2 a été homologué dans le cadre d'une autorisation d'urgence par l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA), a affirmé Roche dans un communiqué.

8h17

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à autoriser le vaccin contre le Covid-19 de l'allemand BioNTech et du géant américain Pfizer, qui sera disponible dans le pays dès "la semaine prochaine", a annoncé le gouvernement britannique mercredi.

"Le gouvernement a accepté aujourd'hui la recommandation de l'Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d'approuver l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer / BioNTech.", a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé, indiquant que "le vaccin sera disponible dans tout le Royaume-Uni à partir de la semaine prochaine."

"Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à disposer d'un vaccin approuvé cliniquement" s'est félicité dans un tweet le ministre de la Santé Matt Hancock.

7h28

Le Japon fournira gratuitement des vaccins contre le coronavirus aux 126 millions d'habitants du pays, en vertu d'un projet de loi adopté mercredi au moment où l'archipel fait face à une recrudescence des infections.

Le projet de loi, qui stipule que le gouvernement couvrira tous les coûts des vaccins, a été approuvé par la chambre haute du Parlement, après avoir obtenu l'aval de la puissante chambre basse.

6h26

L'Angleterre sort mercredi d'un confinement de quatre semaines pour retourner à une approche régionale que le Premier ministre Boris Johnson espère pouvoir lever au printemps grâce à l'action conjuguée des vaccins et du dépistage de masse.

C'était le deuxième confinement subi par l'Angleterre, destiné à freiner une deuxième vague de coronavirus dans le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie (plus de 59.000 morts pour 1,6 million de cas positifs).

Il est remplacé, au moins jusqu'en février, par un système d'alerte à trois niveaux, imposant des restrictions localement selon la gravité de l'épidémie.

6h20

L'Australie est sortie de la récession au troisième trimestre 2020, avec un rebond de son produit intérieur brut (PIB) de 3,3% sur un an, selon des statistiques officielles publiées mercredi.

L'épidémie de coronavirus étant désormais sous contrôle, les chiffres témoignent de la reprise de l'activité pour les entreprises et d'une hausse des dépenses des consommateurs.

6h13

Les Etats-Unis, qui font face à une flambée de l'épidémie depuis plusieurs semaines, ont déploré mardi plus de 2.500 morts du coronavirus en 24 heures, un plus haut depuis fin avril, selon les données de l'université Johns Hopkins qui font référence.

Le pays a dans le même temps enregistré plus de 180.000 nouveaux cas de Covid-19, selon un relevé effectué à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

La dernière fois que le nombre de morts quotidiens avait dépassé celui enregistré mardi, qui s'élève à 2.562 décès, remonte à fin avril, au plus fort de la première vague de l'épidémie, qui n'est jamais vraiment retombée dans le pays.

6h07

Joe Biden a promis mardi d'aider tous les Américains à se remettre de la crise économique, que sa future secrétaire au Trésor a qualifiée de "tragédie américaine".

Alors que la pandémie de Covid-19 a provoqué au printemps la pire crise depuis 1929 et que la reprise est freinée par une nouvelle vague d'infections, le président élu a exhorté le Congrès à voter sans délai un plan d'aide "robuste".

"A tous ceux qui luttent maintenant, notre message est le suivant: l'aide arrive", a-t-il déclaré depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, où il présentait sa future équipe économique.

6h01

Des chercheurs de l'université de Pennsylvanie tentent, en partenariat avec la société de biotechnologie Regeneron, de développer un spray nasal qui protègerait du Covid-19.

L'idée est de s'appuyer sur le principe de la thérapie génique en introduisant via le nez et la gorge du matériel génétique dans des cellules amenées en réponse à produire de puissants anticorps qui empêcheraient les infections au nouveau coronavirus.

"L'avantage de notre approche est que vous n'avez pas besoin d'avoir un système immunitaire compétent pour que ce soit efficace", a déclaré à l'AFP le professeur James Wilson, en charge du projet pour l'université de Pennsylvanie