DIRECT - Coronavirus : Vladimir Poutine demande le début des vaccinations «à grande échelle» la semaine prochaine

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

Le président russe Vladimir Poutine a demandé aux autorités sanitaires de commencer dès la fin de la semaine prochaine les vaccinations "à grande échelle" contre le coronavirus en Russie.

"Je vous demanderais d'organiser le travail pour qu'à la fin de la semaine prochaine, nous ayons commencé la vaccination à grande échelle", a-t-il déclaré durant une visioconférence à sa vice-Première ministre en charge de la santé Tatiana Golikova, estimant que "l'industrie et les infrastructures sont prêtes".

Le gouvernement a autorisé par ordonnance les services de santé au travail à participer jusqu'au au 16 avril 2021 au dépistage et à la vaccination dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Cette ordonnance, adoptée en conseil des ministres, autorise "le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail" à "prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2".

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la généralisation du masque anti-Covid dans les établissements de soin, et de le porter dans les lieux fermés ne disposant pas d'aération adéquate dans les régions à forte transmission.

Il s'agit de la quatrième actualisation des recommandations de l'OMS sur le port du masque depuis le début de la pandémie.

La Norvège a annoncé un léger relâchement de ses consignes sanitaires pour Noël et relevé à dix le nombre maximal d'invités aux réveillons de fin d'année.

Les recommandations actuelles limitent à cinq le nombre de convives que l'on peut accueillir chez soi pour peu de respecter une distance d'un mètre. Cette règle demeurera jusqu'en 2021 mais, à deux reprises pendant les fêtes, il sera exceptionnellement permis d'accueillir jusqu'à dix convives, a indiqué le gouvernement.

Les Autrichiens pourront à nouveau skier à partir du 24 décembre, mais les infrastructures touristiques d'accueil, comme les hôtels, n'ouvriront qu'après le 7 janvier, a annoncé le gouvernement alors que la réouverture des stations fait débat en Europe en pleine pandémie.

Le vaccin anti-Covid sera gratuit en Italie, où il sera administré en premier aux médecins et aux personnes âgées habitant en résidence, a annoncé mercredi le ministre de la Santé Roberto Speranza.

La commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale dénonce un "pilotage défaillant de la crise" du Covid-19 par le gouvernement, a déclaré mercredi le président du groupe LR Damien Abad, à l'issue de six mois d'auditions.

La France était "mal armée" face à la pandémie qui a éclaté en début d'année, a ajouté M. Abad, alors que la commission présentait son rapport soulignant une série de manquements des pouvoirs publics en amont de la crise sanitaire et pendant.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020