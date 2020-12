Une église de Sydney en feu après avoir été frappée par la foudre

Des milliers de foyers sans électricité et une église historique en feu. Un orage accompagné de vents violents et de grêle a secoué les régions de Sydney et de l’Illawarra mardi soir.

La foudre a notamment frappé une tour de l’édifice religieux désaffecté situé dans le centre-ouest de Sydney, a rapporté le DailyMail. Le bâtiment a pris feu mais personne n'a été blessé.

Church on fire after the storm in Ashfield pic.twitter.com/71bFGmoSUW #Sydney — SydneyReddit (@SydneyReddit) December 1, 2020

Les pompiers sont rapidement arrivés sur place et ont mis une heure à éteindre l’incendie.

Environ 21.000 Australiens ont été privés de courant pendant plusieurs heures. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux, à éloigner les véhicules des arbres et à sécuriser les objets et appareils qui se trouvent dans leurs jardins.

Le réseau ferroviaire de Sydney a également été fortement perturbé par les conditions météorologiques.