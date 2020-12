Une enquête sur d'éventuels pots-de-vin pour obtenir la grâce présidentielle de Donald Trump

Le ministère de la Justice américain enquête sur des éventuels pots-de-vin pour obtenir une grâce présidentielle. Un individu aurait voulu échanger de l’argent, pour financer la campagne électorale, contre une grâce présidentielle ou une remise de peine de Donald Trump, avant son départ de la Maison blanche.

Rien ne lie l’actuel président américain à cette affaire de pots-de-vin, son nom n’apparaissant pas dans les documents judiciaires descellés par un juge fédéral ce mardi, et aucune référence à sa campagne n’a été faite. Ces mêmes documents ont toutefois été lourdement censurés avant leur divulgation, et aucun nom n’y apparaît, précise la presse américaine. Aucune personne n’a pour le moment été inculpée. Cette enquête court depuis le mois d’août, mais la date à laquelle les faits de corruption auraient eu lieu n’a pas été révélée.

Le ministère de la Justice enquête sur un «système secret de lobbying», qui impliquerait deux personnes ayant «agi en tant que lobbyistes auprès de hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, sans se conformer à l'obligation d'enregistrement prévue par la loi sur la divulgation des activités de lobbying.»

Les documents semblent montrer qu’il y a eu des échanges entre des lobbyistes, l’avocat d’une personne condamnée et le bureau du Conseiller juridique de la Maison blanche. Mais impossible pour le moment de savoir s’il s’agissait d’une demande régulière de grâce présidentielle ou bien d’une tentative de corruption.

De son côté, Donald Trump a répondu à la polémique avec son traditionnel «Fake News !» via son compte Twitter.

Car la grâce présidentielle est l’un des pouvoirs que détient encore Donald Trump jusqu’à la fin de son mandat. Selon les médias américains, des rumeurs circulent sur le fait que le président pourrait «s’auto-gracier». Si cette question fait débat parmi les experts, rien de l’interdirait formellement dans la constitution des États-Unis.

Sean Hannity, présentateur de la chaîne Fox News, a par ailleurs conseillé en début de semaine au président américain de s’accorder la grâce, et aussi de la donner à ses enfants et à son beau-fils. Une procédure qui leur permettrait d’éviter certaines poursuites judiciaires.

Donald Trump a déjà octroyé mercredi dernier sa clémence à son ancien conseiller Michael Flynn, qui avait plaidé coupable pour avoir menti au FBI à propos de ses liens avec des diplomates russes. Par ailleurs, le New York Times affirme que plusieurs collaborateurs du président se seraient rapprochés de lui dans l’espoir d’obtenir cette grâce, et notamment Rudy Giuliani, l’avocat de Donald Trump, qui aurait tenté de discréditer le fils de Joe Biden avec l’aide d’agents russes. Des accusations qu'il réfute formellement.

L’idée de s’auto-gracier n’est pas toute récente dans l’esprit de Donald Trump, qui revendiquait déjà ce «droit absolu» en 2018, en pleine enquête sur l’ingérence russe lors de la campagne présidentielle de 2016. Il affirmait à l'époque sur Twitter : «Comme l’ont confirmé de nombreux spécialistes de la loi, j’ai le droit absolu de me gracier, mais pourquoi le ferais-je puisque que n’ai rien à me reprocher ?»

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2018