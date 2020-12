Vidéo : un homme s'introduit de force chez elle pendant qu'elle se filme sur TikTok

Hannah Viverette a eu la peur de sa vie. Alors qu'elle était en train d'enregistrer une vidéo pour le réseau social TikTok, cette jeune Américaine s'est retrouvée nez à nez avec l'un de ses voisins débarquant sans prévenir dans son salon. La scène, choquante et très angoissante, est devenue rapidement virale.

Sur les images, Hannah commence d'abord par danser seule dans son appartement, avant que la porte de son balcon ne s’ouvre et qu’un homme, qu'on ne voit pas de prime abord, entre chez elle.

L'individu, dont on apprendra plus tard qu'il s'agit de son voisin de 36 ans répondant au nom d'Angel Moises Rodriguez-Gomez, avait réussi à escalader jusqu'a son appartement, situé au deuxième étage, vraisemblablement décidé à s'introduire chez la jeune femme.

S'ensuit un échange ahurissant au cours duquel l'intrus demande à Viverette effrayée, dans un mélange d'anglais et d'espagnol, «si elle est son amie», ce à quoi cette dernière répond choquée : «Non ! Sortez !», avant d'être reprise par son harceleur qui veut savoir «si elle en est sûre».

Malgré sa sidération, Hannah a finalement la présence d'esprit de s'enfuir de son appartement pour se réfugier sur le palier et donner l'alerte. Le rapport de police indique qu'elle s'est ensuite mise à l'abri chez une voisine, après que Rodriguez-Gomez a pris la fuite.

L'homme la harcelait depuis plusieurs jours

Toujours stupéfaite par cette agression, Hannah Viverette a décidé de vider son sac sur Facebook le 25 novembre dernier. Les images ont ensuite été rapidement relayées jusqu'à retenir l'attention des médias américains. Et au 2 décembre, son effroyable TikTok comptabilisait plus de 30 millions de vues.

Sur ses réseaux sociaux, Hannah en a dit un peu plus sur son agresseur résidant en face de chez elle : «un type que je voyais tous les jours dans le quartier depuis mon emménagement, mais à qui je n'avais jamais parlé», a-t-elle indiqué.

«Depuis des mois, cet homme avait mis un point d'honneur à me surveiller et à me faire des avances déplacées à distance», a-t-elle ajouté.

Selon la chaîne d'information en continu Fox News, l'individu a été arrêté trois jours après les faits et inculpé des chefs de cambriolage, d'agression au deuxième degré et de harcèlement criminel.

Angel Moises Rodriguez-Gomez a également été accusé de destruction malveillante de biens parce qu'il aurait coupé environ 60 centimètres de décorations de Noël d'Hannah Viverette pour entrer chez elle.

De son côté, Hannah a fait savoir qu'elle refusait de vivre dans la peur, et a même décidé d'enregistrer une nouvelle vidéo TikTok chez elle une semaine plus tard... Mais cette fois avec une batte de baseball à proximité.