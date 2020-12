DIRECT - Coronavirus : 326 décès recensés à l'hôpital en France au cours des dernières 24 heures

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

Un peu plus de 300 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital en 24 heures, tandis que le nombre de patients en réanimation poursuit sa décrue, selon les données de Santé publique France publiées jeudi.

Au cours des dernières 24 heures, 326 patients malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital, contre 313 la veille, portant le total depuis le début de l'épidémie à 54.140.

La pression continue par ailleurs de s'alléger lentement sur les hôpitaux: les services de réanimation comptaient jeudi 3.415 patients hospitalisés contre 3.478 mercredi, avec 184 nouvelles admissions sur 24 heures (161 la veille).

Le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 poursuit également sa baisse, à 26.675 contre 26.986 la veille, après un pic de plus de 33.000 patients atteint le 16 novembre.

Le Premier ministre Jean Castex a appelé jeudi les Français à être "les plus nombreux possibles" à se faire vacciner, "un acte altruiste" pour "protéger les autres", même s'il a rappelé que la vaccination contre le Covid ne sera pas obligatoire.

"On doit aussi s'immuniser contre les peurs", grâce à "la connaissance", a plaidé de son côté le ministre de la Santé Olivier Véran.

La production des vaccins contre le Covid-19 en Europe "sera assurée quasi-intégralement sur le sol européen et notamment en France", déclare la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

La stratégie vaccinale du gouvernement "sera présentée au Parlement" au cours du mois de décembre, a indiqué jeudi Jean Castex qui s'"engage à ce que toute la transparence, toute la pédagogie soient faites sur les décisions que nous prendrons".

Le plan de l'exécutif, a expliqué le Premier ministre, sera présenté au Parlement "dans le cadre d'un débat prévu par l'article 50-1 de la Constitution", qui implique un vote mais n'engage pas la responsabilité du gouvernement. M. Castex a rappelé que la "transparence" était un "impératif" face aux "réticences, voire parfois les craintes exprimées par certains d'entre vous".

Jean Castex a rappelé que la "transparence" était un "impératif" face aux "réticences, voire parfois les craintes exprimées par certains d'entre vous".

La vaccination, en trois temps, commencera dès le mois de janvier, annonce Jean Castex. Un million de personnes seraient ainsi vaccinées en janvier notamment dans les Ehpad, puis à partir de février près de 14 millions de Français présentant des facteurs de risque liés au coronavirus.

Au cours de la "phase 1 de la stratégie", "environ un million de personnes" seront vaccinées, notamment dans les Ehpad, "ce qui correspond aux quantités de vaccins qui nous seront livrées au cours du premier mois", a indiqué le chef du gouvernement.

La France recevra 200 millions de doses de vaccins contre le Covid-19, suffisamment pour vacciner 100 millions de personnes, précise Jean Castex. "C'est plus que nos besoins. C'est la marge de sécurité que nous prenons." "La vaccination sera gratuite pour tous", poursuit le Premier ministre.

"La vaccination sera gratuite pour tous", poursuit le Premier ministre.

"Notre premier objectif est de vacciner en priorité les personnes pour lesquelles le Covid-19 est le plus dangereux. La Haute autorité de santé nous recommande de vacciner d'abord les personnes âgées dans les établissements, notamment les Ehpad. Cela représente environ 1 million de personnes, ce qui correspond à la quantité de vaccins livrés au cours du premier mois", explique Jean Castex.

Le gouvernement recommande une jauge de six adultes à table, sans compter les enfants, pour les fêtes de fin d'année, afin d'essayer de ne pas accroître à cette occasion la circulation du coronavirus, a indiqué jeudi Jean Castex.

"Nous avons saisi le Haut conseil de santé publique pour préciser les préconisations complémentaires de prudence qu’il sera hautement souhaitable de respecter", a ajouté le Premier ministre, en précisant attendre un avis "en début de semaine prochaine".

La conférence de presse de Jean Castex sur la stratégie française de vaccination débute.

Le Royaume-Uni, pays le plus durement touché en Europe par la pandémie de nouveau coronavirus, a passé jeudi le cap des 60.000 morts, selon le bilan des autorités sanitaires. Le pays a enregistré jeudi 414 morts supplémentaires, portant à 60.113 le nombre total de personnes décédées dans les 28 jours suivant un test positif.

Le nombre de morts comportant la mention Covid-19 sur le certificat de décès, comprenant donc les cas suspects qui n'auraient pas été confirmés par un test, s'élevait quant à lui à 69.752 au 20 novembre, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Les lycées suédois vont fermer pour un mois et les cours seront dispensés à distance, a annoncé le Premier ministre Stefan Löfven alors que la seconde vague de l'épidémie est au plus haut dans le pays scandinave.

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a annoncé au Sénat que les restrictions de circulation seraient levées à partir du 8 décembre en Martinique, mais qu'un couvre-feu serait instauré de 21H00 à 4H00, avant une possible réouverture des restaurants à partir du 15 décembre.

Le vaccin Sanofi-GSK contre le Covid-19 sera vendu pour moins de dix euros, a précisé Thomas Triomphe, le vice-président de la branche vaccins du laboratoire français Sanofi, jeudi matin, lors d'une table ronde organisée par le magazine Challenges.

La question de l'accessibilité est "tout en haut de nos priorités, juste après l'innocuité et l'efficacité du produit", a commenté M. Triomphe lors de cette table ronde. Sanofi développe actuellement deux types de vaccins contre le Covid-19. Le projet le plus avancé, avec son partenaire britannique GSK, est actuellement en phase 2 d'essais cliniques, et la dernière phase sur l'homme devrait être lancée dans les prochaines semaines.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.495.205 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 64.522.200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 41.049.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

L'Assemblée nationale a largement adopté jeudi une résolution demandant au gouvernement de s'inspirer des exemples étrangers en matière de dépistage "systématique" du Covid-19. Le texte présenté par le groupe Les Républicains a recueilli 135 voix pour, 8 contre et 20 abstentions. La gauche -communistes, socialistes, "insoumis"- a voté pour. LREM, le groupe le plus important de la majorité, a dit "ne pas s'y opposer" malgré les vives critiques de LR et d'autres sur la stratégie sanitaire du gouvernement, estimant que la recommandation concernant les tests était déjà remplie dans les faits.

L'Iran a passé jeudi la barre du million de cas confirmés de contamination par le Covid-19, a annoncé la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari.

Pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie, la République islamique a recensé 1.003.494 de personnes contaminées par le nouveau coronavirus depuis l'annonce des premiers cas en février, a déclaré Mme Lari sur la télévision d'Etat.

L'édition 2021 du Carnaval de Nice est annulée, a fait savoir le maire de la ville.

Le nombre de tests virologiques du Covid-19 réalisés en France a continué à reculer la semaine dernière, aboutissant à une chute de moitié en trois semaines, "en partie compensée par la montée en charge des tests antigéniques" rapides, selon des données officielles publiées jeudi.

Entre le 23 et le 29 novembre, environ 1,1 million de tests virologiques (RT-PCR) ont été effectués, contre 1,4 million la semaine précédente et 2,3 millions début novembre, indique la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

Quarante-huit joueurs NBA ont été testés positifs au coronavirus, une très forte augmentation en comparaison à l'absence de cas dans la quarantaine observée en Floride par les équipes encore engagées pour terminer la saison dernière, a annoncé mercredi la ligue nord-américaine de basket. Il s'agit des résultats d'une série de 546 tests réalisée entre le 24 et le 30 novembre alors que la NBA se prépare à démarrer les matches de présaison dans moins de 10 jours. Les Golden State Warriors, basés à San Francisco, ont d'ores et déjà annoncé retarder le début de leurs entraînements individuels d'une journée cette semaine du fait du test positif de plusieurs joueurs.

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi plus de 2.700 nouveaux décès dus au Covid-19, un niveau quotidien qu'ils n'avaient pas connu depuis le mois d'avril, selon le relevé à 20H30 (01H30 GMT) de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays a précisément déploré 2.731 morts supplémentaires en 24 heures, portant le bilan à 273.181 décès depuis le début de la pandémie. Ils ont aussi recensé 195.121 nouvelles infections sur un jour.

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et hospitalisées aux Etats-Unis a dépassé les 100.000 pour la première fois depuis le début de la pandémie, a annoncé mercredi le Covid Tracking Project.

"Il y a actuellement 100.226 personnes atteintes du Covid-19 et hospitalisées aux Etats-Unis, la première fois que les hospitalisations dépassent les 100.000", a-t-il précisé dans un tweet.

Et les autorités américaines craignent que cette situation n'empire: plus de 150.000 personnes sont actuellement testées positives au Covid-19 chaque jour aux Etats-Unis. Un essor des contaminations est aussi attendu après les célébrations de Thanksgiving, marquées par les déplacements de millions de personnes.