DIRECT - Coronavirus : près de 1,5 million de morts dans le monde

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

12h50

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.495.205 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Plus de 64.522.200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 41.049.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

12h16

L'Assemblée nationale a largement adopté jeudi une résolution demandant au gouvernement de s'inspirer des exemples étrangers en matière de dépistage "systématique" du Covid-19. Le texte présenté par le groupe Les Républicains a recueilli 135 voix pour, 8 contre et 20 abstentions. La gauche -communistes, socialistes, "insoumis"- a voté pour. LREM, le groupe le plus important de la majorité, a dit "ne pas s'y opposer" malgré les vives critiques de LR et d'autres sur la stratégie sanitaire du gouvernement, estimant que la recommandation concernant les tests était déjà remplie dans les faits.

11h45

L'Iran a passé jeudi la barre du million de cas confirmés de contamination par le Covid-19, a annoncé la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari.

Pays du Proche et du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie, la République islamique a recensé 1.003.494 de personnes contaminées par le nouveau coronavirus depuis l'annonce des premiers cas en février, a déclaré Mme Lari sur la télévision d'Etat.

10h50

L'édition 2021 du Carnaval de Nice est annulée, a fait savoir le maire de la ville.

9h53

Le nombre de tests virologiques du Covid-19 réalisés en France a continué à reculer la semaine dernière, aboutissant à une chute de moitié en trois semaines, "en partie compensée par la montée en charge des tests antigéniques" rapides, selon des données officielles publiées jeudi.

Entre le 23 et le 29 novembre, environ 1,1 million de tests virologiques (RT-PCR) ont été effectués, contre 1,4 million la semaine précédente et 2,3 millions début novembre, indique la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).

6h13

Quarante-huit joueurs NBA ont été testés positifs au coronavirus, une très forte augmentation en comparaison à l'absence de cas dans la quarantaine observée en Floride par les équipes encore engagées pour terminer la saison dernière, a annoncé mercredi la ligue nord-américaine de basket. Il s'agit des résultats d'une série de 546 tests réalisée entre le 24 et le 30 novembre alors que la NBA se prépare à démarrer les matches de présaison dans moins de 10 jours. Les Golden State Warriors, basés à San Francisco, ont d'ores et déjà annoncé retarder le début de leurs entraînements individuels d'une journée cette semaine du fait du test positif de plusieurs joueurs.

6h11

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi plus de 2.700 nouveaux décès dus au Covid-19, un niveau quotidien qu'ils n'avaient pas connu depuis le mois d'avril, selon le relevé à 20H30 (01H30 GMT) de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays a précisément déploré 2.731 morts supplémentaires en 24 heures, portant le bilan à 273.181 décès depuis le début de la pandémie. Ils ont aussi recensé 195.121 nouvelles infections sur un jour.

6h07

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus et hospitalisées aux Etats-Unis a dépassé les 100.000 pour la première fois depuis le début de la pandémie, a annoncé mercredi le Covid Tracking Project.

"Il y a actuellement 100.226 personnes atteintes du Covid-19 et hospitalisées aux Etats-Unis, la première fois que les hospitalisations dépassent les 100.000", a-t-il précisé dans un tweet.

Et les autorités américaines craignent que cette situation n'empire: plus de 150.000 personnes sont actuellement testées positives au Covid-19 chaque jour aux Etats-Unis. Un essor des contaminations est aussi attendu après les célébrations de Thanksgiving, marquées par les déplacements de millions de personnes.