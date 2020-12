Donald Trump déjà en campagne pour 2024 ?

La course permanente. Que ce soit dans la victoire ou la défaite, Donald Trump reste toujours en campagne. Pendant l'intégralité de son premier mandat, l'ancien homme d'affaires a multiplié les meetings, les attaques et les discours comme s'il était toujours sur le point d'affronter une élection. Ces derniers jours, il a montré qu'il était prêt à continuer sur ce rythme pendant 4 ans.

En effet, le président sortant n'a pas concédé de défaite. Et il est d'ailleurs probable qu'il ne le fasse jamais vraiment. Fin novembre, il a assuré qu'il quitterait la Maison Blanche si le collège électoral votait contre lui (ce qui devrait arriver), tout en prononçant plus tard un discours sur ses réseaux sociaux pour mieux dénoncer une élection frauduleuse.

Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD

