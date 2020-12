Mariés depuis près de 50 ans, ils meurent du Covid-19 le même jour

Unis presque toute leur vie durant et jusque dans la mort. Marié depuis quarante-sept ans, un couple d'Américains originaire de l'Etat du Michigan est récemment décédé des suites du Covid-19, exactement au même moment.

L'histoire bouleversante de Leslie, surnommé «LD», et Patricia McWaters a été relatée le 30 novembre dernier sur le site du magazine People.

Agés respectivement de 75 et 78 ans, Leslie et Patricia «avaient pratiquement tout fait ensemble au cours de leur vie», a déclaré leur famille.

Morts le même jour à la même heure

Malgré leur forte émotion, leurs proches n'ont donc pas été surpris d'apprendre que «LD» et Patricia étaient décédés exactement le même jour et à la même heure, le 24 novembre dernier à 16h23.

Admis tous deux à l'hôpital après avoir contracté le coronavirus, ils se sont donc battus ensemble et jusqu'au bout contre le Covid-19.

«C'est beau, mais c'est tellement tragique. C'est un peu l'histoire de Roméo et Juliette dans la mesure où l'un n'aurait pas été capable de vivre sans l'autre», a commenté Joana Sisk, l'une de leurs deux filles.

Married Couple of 47 Years Who Did 'Almost Everything Together' Die of COVID at the Same Time​ https://t.co/iMVX0Bl4HQ — People (@people) November 30, 2020

Avec sa soeur Susan, Joana a rédigé la nécrologie de Leslie et Patricia. Ce couple typique de la «working class» américaine, lui routier et vétéran de la marine américaine, elle infirmière, s'était marié le 16 avril 1973.

On apprend également que Leslie et Patricia n'avaient jamais cessé de s'aimer toute leur vie, qu'ils aimaient organiser des fêtes et des soirées avec leurs amis, conduire leur Corvette de 1959 et l'exposer à des foires automobiles.

Ils appréciaient également de revenir danser au bar où ils s'étaient rencontrés pour la première fois et, chaque année, ils faisaient un voyage en famille pour aller faire tous ensemble du canoë. Leslie et Patricia aimaient également encourager leurs trois petits-enfants et six arrière-petits-enfants à des compétitions sportives. Une vie bien remplie en somme, terminée tragiquement.

Au jeudi 3 décembre, les Etats-Unis comptaient près de 14 millions de cas de coronavirus recensés, pour plus de 273.000 morts.