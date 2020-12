Un certain Adolf Hitler élu en Namibie

Difficile de trouver nom plus difficile à porter. En Namibie, un politicien local appelé Adolf Hitler a été élu récemment avec 85 % des voix lors des élections régionales, accédant ainsi à un poste d'administrateur de district.

Pas d'idéologie nazie dans le programme d'Adolf Hitler Uunona (son nom complet), 54 ans. Au contraire, celui-ci est connu dans son pays du sud-ouest de l'Afrique comme un militant anti-apartheid.

Interviewé par le grand tabloïd allemand Bild, l'intéressé nie, en plaisantant, toute volonté de «soumettre» la région où il a été élu, ou toute ambition de «domination du monde». Il explique que c'est son père qui a décidé de le nommer d'après le dictateur nazi, «probablement sans comprendre ce qu'Adolf Hitler représentait».

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx

— Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020