Un nouveau monolithe de métal apparaît, en Californie cette fois

Le mystère s'épaissit encore un peu plus. Après l'Utah et la Roumanie, un nouveau monolithe de métal a été repéré mercredi, en Californie cette fois.

La structure, semblable aux deux autres, a été découverte au sommet de la montagne Pine à Atascadero. Le monolithe «semble être en acier inoxydable, mesure environ 3 mètres de haut et 45 cm de large», détaille le journal local.

Mais à la différence du premier monolithe découvert dans le désert de l’Utah, la pièce californienne n’est pas fixée au sol et elle penche légèrement. Les autorités craignent qu’elle puisse se renverser en cas de forte rafale de vent ou si elle était poussée et mettent en garde les curieux.

Là encore, on ignore comment le monolithe s’est retrouvé au sommet de cette montagne. Une chose est certaine, il attire la curiosité : de nombreux randonneurs se pressaient pour l’admirer, publiant de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.

The monoliths are multiplying: Top of Pine Mountain in Atascadero #BeOnKSBY @KSBY





(Photo credit: my husband) pic.twitter.com/GVDpyVWIy8

— karemiah (@karemiah) December 2, 2020