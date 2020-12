Une «Chapelle Sixtine» préhistorique se dévoile en Amazonie

Un véritable bijou préhistorique. Des archéologues ont découvert des dessins vieux de 12.000 ans sur des parois rocheuses d'Amazonie, et les détaillent dans un documentaire à venir.

Ces trouvailles, réalisées dans le cadre d'un projet qui cherche à comprendre quand et comment les Hommes se sont installés sur place, montrent des scènes du quotidien des premiers habitants de l'Amazonie. On y trouve notamment des dessins d'animaux, dont la qualité a surpris certains chercheurs. «Le cheval de l'ère glaciaire a une grosse tête sauvage. C'est si détaillé que l'on peut même voir les poils du cheval. C'est fascinant», s'enthousiasme pour le Guardian José Iriarte, professeur à l'Exeter University et en charge de l'équipe d'archéologues.

Comme l'explique le quotidien britannique, ces découvertes ont été rendues publiques en avril dernier dans un article de la revue Quaternary International. La nouveauté vient surtout d'un documentaire diffusé ce 5 décembre sur Channel 4 au Royaume-Uni. Nommé «Mystère de la jungle : les royaumes perdus de l'Amazonie», il fera découvrir au grand public cet art primitif.

À la période à laquelle les dessins ont été effectués, la forêt amazonienne n'était pas encore ce qu'elle était aujourd'hui. L'ère glaciaire se terminait, et les Hommes s'étaient rendus en Amérique du Sud pour trouver un climat plus adapté. De plus, les chercheurs ont pu trouver des ossements d'animaux mangés par les tribus qui habitaient proches de ces peintures ainsi que des instruments. De quoi mieux comprendre leur quotidien, dans une région qui pourrait bien révéler d'autres secrets dans les années à venir.