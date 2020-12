Coronavirus : les contaminations ont lieu presque exclusivement dans 5 endroits, selon un médecin

Un confinement généralisé, une mauvaise option ? C'est ce qu'affirme Sanjay Gupta, médecin aux Etats-Unis et correspondant médical de CNN. Selon lui, les contaminations ont presque exclusivement lieu dans cinq endroits différents.

Ainsi, au lieu d'imposer une fermeture générale de toute l'économie, il faudrait se concentrer sur ces lieux à haut risque. Ces derniers seraient les restaurants, les bars, les cafés, les hôtels et les lieux de culte. Ces conclusions sont très proches de celles d'une étude publiée par Nature le 10 novembre dernier. Cette dernière mettait en avant les mêmes lieux à risque.

Les résultats sont, finalement, peu surprenants. Il s'agit en effet de lieux clos, où les individus sont souvent proches, et où il y a un brassage continu de population. Dans les bars, restaurants et cafés, le port du masque est de plus impossible, puisque ce sont des lieux où l'on se rend pour manger ou boire. En France, ils ne devraient rouvrir qu'à partir du mois de janvier.

Concernant les lieux de culte, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain expliquait que 7,8% des contaminations pouvaient y être reliées. Un chiffre très important, qui peut notamment expliquer la prudence avec laquelle les gouvernements tendent à rouvrir les cérémonies religieuses, et ce malgré les pressions des fidèles.