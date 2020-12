DIRECT - Coronavirus : 216 décès recensés à l'hôpital au cours des dernières 24 heures en France

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

20H21

Le nombre de décès à l'hôpital causés par le Covid-19 était à nouveau en baisse samedi, avec un total de 216 morts, et les autres données sanitaires indiquent elles aussi, pour le moment, une légère décrue de l'épidémie, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

La France a enregistré 216 morts du Covid-19 dans ses hôpitaux sur les dernières 24 heures, portant à 54.981 personnes le nombre de personnes décédées depuis le début de l'épidémie, l'hiver dernier, dont 37.822 à l'hôpital.

16H03

L'épidémie continue sa progression en Italie : après avoir enregistré un record de 993 morts en 24h jeudi, le pays déplorait le lendemain 814 morts. Premier pays européen durablement touché par le Covid, l'Italie a enregistré un total de 1,66 million de cas dont 58.038 morts.

De nouvelles restrictions, dont l'interdiction de déplacements interrégionaux entre le 21 décembre et le 6 janvier, ont été décrétées pour écarter le spectre d'une troisième vague en janvier.

12h09

La ville de Moscou a commencé samedi à vacciner les travailleurs à risque dans de nouveaux centres de vaccination ouverts à travers la ville. 70 centres de vaccin ont été ouverts dans la capitale russe, destinés dans un premier temps aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants.

11h24

Une réouverture rapide des discothèques, maintenues fermées depuis le premier confinement, est exclue, a réitéré le président lors d'un échange sur Snapchat avec des jeunes diffusé samedi par Brut.

"On le fera au plus vite, mais tant que le virus circule de manière un peu intense, ce serait de la folie de faire ça. Je vous le dis très sincèrement", a lancé le chef de l'Etat à un jeune homme qui l'interpellait sur le monde de la nuit selon lui "en train de tomber en ruines".

"Je sais le sacrifice qu'on vous demande et à quel point c'est dur", lui répond Emmanuel Macron, mais "ce que l'on sait de ce virus, c'est qu'il se diffuse beaucoup quand on est dans des lieux fermés, proches les uns des autres, et qu'on chante, on parle fort, on mange, on fait des efforts, ... La boîte de nuit, quand on a dit tout ça, c'est pas le meilleur endroit."

08h00

Des grandes cuves en acier, des tuyaux d'alimentation, un écran de contrôle dans une zone très sécurisée : c'est dans une petite pièce au cœur d'une usine de GSK à Saint-Amand-les-Eaux (Nord) que se fabrique l'adjuvant destiné à renforcer l'efficacité de certains des futurs vaccins anti-Covid.

GSK s'est fixé pour objectif de produire jusqu'à un milliard de doses de cet adjuvant en 2021, pour répondre aux besoins en vaccins contre la pandémie. Plusieurs centaines de millions doivent sortir de l'usine nordiste, mais d'autres sites du groupe pharmaceutique britannique, en Belgique et aux États-Unis, sont engagés dans cette course.

02h38

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi, pour le deuxième jour consécutif, un record de contaminations au coronavirus en 24 heures, avec 225.201 nouveaux cas recensés, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Le pays a dans le même temps déploré plus de 2.500 morts liées au Covid-19, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

00h00

Le futur 46e président des Etats-Unis Joe Biden a indiqué s'attendre à une cérémonie d'investiture largement en ligne, sans les milliers de personnes d'ordinaire rassemblées à Washington, afin de s'assurer de la "sécurité" de tous face au nouveau coronavirus.